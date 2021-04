Deixa l'acta un regidor socialista de Sant Vicent del Raspeig després de publicar-se insults a una funcionària

Lorenzo ja havia sigut apartat de les seues responsabilitats en l'equip de govern al febrer per "pèrdua de confiança" de l'alcalde i és un dels edils expedientats per la direcció regional del PSPV després de no recolzar una proposta del primer edil en un ple.

L'edil ha deixat la seua acta aquest dijous després de conéixer-se els àudios, que va avançar la Cadena SER, en els quals cridava "cabrona y perra" a la secretària municipal. En resposta, l'alcalde, Jesús Villar, ha expressat aquest dijous la seua "repulsa i condemna davant els insults abocats cap als treballadors i treballadores d'aquest consistori".

En un comunicat, Villar ha asseverat que "cap representant polític ha de desqualificar la tasca que exerceixen els funcionaris municipals i molt menys arribar a utilitzar tals descalificatius per a referir-se a elles i ells; són el motor i el ben més preuat d'aquest Ajuntament, no s'ha dubtat mai de la seua vàlua i no vaig a permetre que es generen dubtes ni insults cap a ells".

"Les portes dels despatxos dels treballadors estan obertes per a aclarir dubtes, negociar i dialogar. Podran agradar més o menys les seues decisions però mai arribar a l'extrem que hem vist", ha manifestat.

Sobre este tema també s'ha pronunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha considerat en una entrevista a la cadena SER "lamentable" aquest fet i ha assegurat que l'alcalde "compta amb el suport del partit".

Per la seua banda, la líder del PPCV, Isabel Bonig s'ha mostrat "convençuda" que el grup municipal en l'Ajuntament de Sant Vicent es posarà "a la disposició de l'alcalde per a tot el que siga bo" per a aquesta localitat.

MESOS DE DESACORDS

El grup socialista a Sant Vicent del Raspeig porta mesos mantenint desacords entre els seus propis membres. Els socialistes governen al costat d'Esquerra Unida, i les desavinences entre part del grup municipal i l'alcalde van començar a fer-se visibles al febrer, després de la renúncia de la regidora d'Educació, Belén Arques. L'exedil va apuntar aleshores, entre altres raons, que se sentia "sobrepassada pels problemes interns que pateix el grup municipal".

Posteriorment, l'alcalde va llevar les competències a Lorenzo i a la responsable de premsa, Ana Belén López, per "falta de confiança" i per "responsabilitat" amb "el repartiment de les diferents delegacions". "Ningú amb responsabilitats públiques pot perdre el temps amb aspiracions personals i partidistes", va esgrimir.

A més, el PSPV-PSOE va formar expedient a set edils del grup, Lorenzo entre ells, per no votar a favor d'una proposta sobre urbanisme de l'alcalde, el socialista Jesús Villar, en el ple. Fonts socialistes van assenyalar aleshores que aquesta actitud suposa contradir les directrius de funcionaris municipals i posicionar-se en contra dels informes que avalaven aquesta proposta de Villar.