Ciudadanos preguntará en el pleno municipal por las consideraciones del candidato al Consejo de Transparencia

La concejala de Ciudadanos, Sharon Calderón-Gordo, preguntará durante la sesión plenaria al equipo de gobierno si comparte las aseveraciones hechas sobre Avilés por este funcionario de carrera propuesto por el PSOE para presidir el Consejo de Transparencia y qué opinión le merecen.

José Manuel Fernández García ha rechazado que la sede del nuevo órgano se ubique en Avilés. "Es una ocurrencia", dijo en sede parlamentaria sobre esa ubicación, señalando que lo conveniente es que se instale en Oviedo.

Fernández García dijo que él no puede ir a Avilés por "un problema de conciliación de vida familiar". Esa es la razón, ha explicado, de que dejase en su día el Consejo Consultivo, que está en Gijón, regresando a Oviedo como funcionario. "Yo no iría a Avilés, porque no puedo", ha advertido. "Mi mujer trabaja en Gijón, yo tengo que estar aquí", ha señalado.