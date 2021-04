Gómez exigeix al València CF "un pas decidit" per a reprendre les obres de Nou Mestalla:"Sense estadi no hi ha ATE"

Així s'ha pronunciat després que l'alcalde de València, Joan Ribó, haja donat a conéixer aquest dijous que el València CF té elaborat un avantprojecte per a la creació del poliesportiu de Benicalap, una infraestructura per als veïns d'aquest barri de la ciutat situada al costat del nou Mestalla i inclosa entre els compromisos del club dins de l'actuació per a traslladar el seu camp de futbol a l'entorn de l'avinguda Corts Valencianes.

Sobre este tema, la vicealcaldesa ha subratllat, en declaracions remeses als mitjans, que el "poliesportiu s'ha de fer perquè és una obligació" i que "no és nou" perquè "fa mesos ja van parlar amb la regidoria d'esports sobre aquest projecte".

Sandra Gómez ha insistit que aquest avantprojecte "no és un regal a la ciutat, sinó part de les seues obligacions que per cert ja haurien d'haver complit". "No podem deixar d'exigir que el València complisca les seues obligacions. No ens podem deixar enganyar", ha emfatitzat.

"Si algú creu que hem de deixar d'exigir que s'acabe el Nou Mestalla, ni defèn els interessos de la ciutat, ni de l'afició. El que ha d'haver-hi és un pas decidit que supose reprendre les obres del Nou Mestalla", ha reclamat.

Per tant, ha remarcat que és "obvi" que "sense estadi, no hi ha ATE", i ha advertit: "No deixarem d'exigir i, si no es compleix amb les obligacions, ens mantindrem fermes i emetrem informe perquè decaiga la ATE. Per tant, no ens deixem enganyar, el poliesportiu cal fer-ho, però l'estadi també".