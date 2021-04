CCOO dice que las mascarilla proporcionadas por Educación podrían haber supuesto grave riesgo para la salud de docentes

Así lo indican en base a "un estudio solicitado a un laboratorio independiente en el que se demuestra que las mascarillas suministradas al profesorado asturiano al inicio de curso no cumplen con la normativa vigente".

Además, desde el sindicato sostienen que "aunque hubiesen cumplido la normativa", esas mascarillas "ni tan siquiera se proporcionaron en cantidad suficiente a todo el profesorado".

Igualmente, afirman desde CCOO de Enseñanza que no se sabe el número de horas que se pueden utilizar, fueron proporcionadas en mano, no se sabe su fecha de caducidad, y el profesorado en general no fue informado ni formado sobre su uso, "incumpliéndose, por tanto, lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos laborales".

Con todo, el sindicato reclama "los ceses inmediatos de los responsables del Sespa y la Consejería de Educación implicados en la adquisición y distribución de estas mascarillas" y anuncia que trasladará la correspondiente denuncia a la Inspección de trabajo, "solicitando que se pongan en marcha cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad del profesorado asturiano".