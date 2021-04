PSOE critica que la ELA Estación de Gaucín-El Colmenar pierde dinero por no estar dada de alta en la Diputación

Ha recordado que el equipo de gobierno de la institución aprobó el pasado martes destinar parte de su superávit de 2020 a un Plan de Asistencia Económica Municipal para este año que permitirá a los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia recibir ayudas y subvenciones. "Para generar empleo al mismo tiempo que se pueden paliar las consecuencias del COVID", ha apuntado Ruiz.

"La ELA Estación de Gaucín-El Colmenar se queda fuera de este plan porque no está dada de alta jurídicamente en la Diputación", ha criticado, añadiendo que no mentía cuando decía que la ELA "no estaba jurídicamente dada de alta en Diputación. Los que mentían eran otros, no era yo la que mentía", ha apostillado.

"No queremos poner piedras en el camino para que la ELA de la Estación de Gaucín-El Colmenar comience a funcionar, todo lo contrario. Queremos que el equipo de gobierno, el alcalde y el presidente de la ELA se pongan a trabajar para que Gaucín-El Colmenar deje de perder dinero", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que "como no cogen el guante, desde el PSOE nos vamos a poner a trabajar desde ya para que la ELA no pierda dinero y se incluya en todos los planes de la Diputación".

El pasado mes de diciembre, el PSOE presentó una moción proponiendo a la Diputación que incluyera a la ELA Estación de Gaucín-El Colmenar en el Plan de Asistencia y Cooperación del año 2021 y que además se le concediera una partida económica equivalente a lo que le correspondería por el Plan Málaga. El municipio de Cortes de la Frontera está compuesto por tres núcleos de población, Cortes de la Frontera, Cañada del Real Tesoro-Estación de Cortes y Estación de Gaucín-El Colmenar.