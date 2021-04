El BEC de Barakaldo acoge este verano las colonias 'Ikusika' para impulsar el euskera entre el alumnado de Primaria

Esta nueva oferta de colonias es una iniciativa conjunta de la Asociación Urtxintxa, el Ayuntamiento de Barakaldo y la Dirección de Política Lingüística del Gobierno Vasco, y ha sido presentada este jueves en rueda de prensa por el consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y la responsable de Urtxintxa, Maite Asensio.

Según han explicado, estas colonias "pioneras" se desarrollarán del 5 al 16 de julio en el BEC, con un precio de 25 euros que incluye el servicio de comedor. El objetivo es promover el uso del euskera a través de actividades lúdicas que "faciliten y normalicen su uso habitual en las actividades y relaciones de ocio y tiempo libre, incluido el entorno digital en el que se desarrollan".

La alcaldesa de Barakaldo ha recordado que, durante el último año, la pandemia ha afectado también a la agenda escolar, lo que ha supuesto mantener al alumnado "alejado de durante meses del euskera", perder "el contacto directo" con sus compañeros y profesores y "en muchos casos" el trabajo realizado en materia lingüística.

"Estas colonias nos permiten recuperar ese tiempo perdido durante el verano. Y hacerlo, como decía, de forma lúdica, algo que sin duda es ahora más necesario que nunca", ha indicado Amaia Del Campo. Además, las colonias buscan animar al alumnado a que "utilicen el euskera en todos los ámbitos, tengan el nivel que tengan, porque todos los euskeras son bonitos".

La alcaldesa ha explicado que 'Ikusika' se suma a la oferta de colonias urbanas que se ha recuperado para este verano en Barakaldo, que también se ofrecen en euskera y combinan actividades en inglés. A su entender, la oferta contará con "una gran acogida" porque las familias "demandan programas que les faciliten la difícil tarea de conciliar trabajo y familia, más aún en los tiempos que vivimos donde en muchas ocasiones se combina el teletrabajo con el cuidado de los menores".

Por su parte, la responsable de Urtxintxa, Maite Asensio, ha destacado que tanto el espacio ocupado en el BEC, como las actividades que desarrollen, cumplirán con las medidas sanitarias pertinentes para proteger a los participantes frente al coronavirus.

El consejero Bingen Zupiria ha cerrado la presentación recordando que "la prioridad del Gobierno y del Departamento de Educación ha sido mantener los centros abiertos durante todo el curso, asegurar la enseñanza presencial de nuestros niños hasta el final".

"Vamos camino de conseguirlo y es de agradecer el esfuerzo que han tenido que realizar las personas responsables de los centros, el profesorado, el alumnado y las familias. El objetivo está a punto de alcanzarse y ahora corresponde también ponerse a pensar en las vacaciones de verano de los alumnos", ha añadido.

El consejero ha incidido en que, en este verano "muy especial", no se podrán mantener "las relaciones sociales y la vida en la calle con la normalidad con la que gustaría, pero eso no quiere decir que tengamos que estar quietos, que no tengamos que hacer aquellas cosas que no podemos dejar de hacer".

Zupiria ha explicado que cuatro de cada cinco menores de 12 años de Barakaldo son euskaldunes, pero el uso habitual del euskera en el entorno familiar apenas alcanza al 5% de los hogares, por lo que ve "importante" impulsar iniciativas extraescolares como estas colonias.

De este modo, ha apuntado que las colonias 'Ikusika' cumplirán "a la perfección el objetivo de dotar a los niños de un ambiente de ocio y un entorno euskaldun adecuados".

Según ha indicado, el BEC es una instalación "muy propicia" para aplicar las medidas de seguridad sanitarias que sean necesarias y, además, "la creatividad e imaginación de los monitores del grupo Urtxintxa harán que los chavales tengan muchas posibilidades de explorar el universo lúdico, juguetón, divertido del euskera".

HASTA EL 30 DE ABRIL

Las colonias están dirigidas al alumnado de 5º y 6º de Primaria de los centros escolares de Barakaldo, es decir, a estudiantes nacidos entre los años 2009 y 2010. Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 30 de abril en la web ikusika.eus.

Los participantes contarán con actividades "adaptadas a sus gustos" y se priorizarán aquellas que requieran una labor creativa como talleres de radio, videojuegos, teatro o encuentros con "jóvenes famosos referentes", han explicado sus responsables.