Compromís recorrerà davant els tribunals "la insostenible ampliació" del Port de València

L'executiva de Compromís per València ha anunciat que recorrerà davant els tribunals la "decisió unilateral" de la "insostenible" ampliació del Port de València sense un nou informe ambiental, amb l'objectiu d'"evitar una tràgica pèrdua i desaparició de les platges de la ciutat així com un trànsit pesat de camions excessiu".

Per a la coalició, es tracta d'un sacrifici massa gran que requereix, "com a mínim, una nova Declaració d'Impacte Ambiental", ja que l'actual és de 2007, i des de Compromís es considera que "ha perdut per complet la vigència perquè les dades i l'avaluació tenen ja 15 anys d'antiguitat".

Compromís per València rebutja "totalment" la decisió de Ports de l'Estat, organisme depenent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que dirigeix José Luis Ábalos, de donar llum verda a l'ampliació del Port de València, una decisió "contrària a la Declaració d'Emergència Climàtica realitzada tant pel propi Govern Central en 2020 com per la Generalitat Valenciana i que atempta directament contra la lluita contra el canvi climàtic".

Segons la coalició valencianista, "resulta incomprensible que només un dia després de l'aprovació en el Congrés de la Llei de Canvi Climàtic, Ports de l'Estat haja donat llum verda a l'ampliació nord del Port de València".

"És una incoherència que des dels governs autonòmics i municipals estiguem treballant per a desenvolupar polítiques transversals i sostenibles de mitigació i adaptació al canvi climàtic, mentre el govern de l'Estat dóna llum verda a infraestructures insostenibles que posen en perill el territori i la salut de la ciutadania, sense ni tan sols plantejar una nova avaluació ambiental per a tindre en compte els efectes del canvi climàtic", ha dit la portaveu de Compromís per València, Papi Robles.

Ronda de reunions

Compromís assegura tindre "molt clara la defensa de la ciutat de València i els interessos de la seua ciutadania per davant dels interessos particulars d'una empresa". Per això, Robles ha anunciat que faran "el necessari perquè València no perda les seues platges ni la seua façana marítima tal com la coneixem hui en dia, ja que això es tradueix en qualitat de vida i salut per a tots i totes".

Per aquest motiu, Compromís iniciarà una ronda de reunions amb les diferents associacions de veïns dels barris més afectats per l'ampliació com són els de Natzaret, el Cabanyal, el Grau i tots els Pobles del Sud de València ciutat.

Així mateix, representants de la coalició valencianista mantindran reunions també amb totes les plataformes ecologistes que qüestionen la legalitat de la decisió de Ports de l'Estat. El 20 de desembre de 2019, fa 16 mesos, Compromís va presentar al·legacions al nou projecte d'ampliació, encara que no ha rebut cap resposta per part de l'Autoritat Portuària de València (APV), ni tampoc l'han rebut les entitats ciutadanes.

A més, des de la coalició valencianista denuncien que l'APV "segueix sense fer públic el nou projecte d'ampliació del port, que ha patit multitud de modificacions des del projecte inicial de 2007". "No es pot governar ignorant a la ciutadania, ni incomplint les normes de transparència i bon govern, ni tampoc sense col·laborar amb la resta d'administracions públiques", ha objectat Papi Robles.