Adelante pide mejoras urgentes en la movilidad, seguridad de los peatones y accesibilidad en Campanillas

En el marco del encuentro vecinal mantenido este jueves en Campanillas, dentro de la iniciativa 'Unidas Por Los Barrios', la viceportavoz de la confluencia de Podemos e IU, Paqui Macías, ha demandado una actuación prioritaria en tres ejes básicos: el refuerzo de transporte público, un plan de movilidad para el Parque Tecnológico y garantías de seguridad y accesibilidad peatonal".

"Los autobuses de la EMT presentan diversas dificultades, en primer lugar, la insuficiencia de la línea 28, la que da servicio a los barrios colindantes, al igual que la principal de Campanillas. Es esencial que los gobiernos del PP en el ayuntamiento y la Junta cumplan con sus promesas de la llegada del Metro, el Cercanías y el carril Bus-VAO, este último aprobado por la mesa de movilidad del PTA, pero que han vuelto a meter en un cajón. A la vez que avanzar en la movilidad ciclista con carriles seguros y puntos de bicicletas públicas de alquiler", ha reclamado Macías.

Asimismo, ha advertido que el Consistorio "ya no tiene excusas para no recepcionar las cuatro calles principales de Campanillas, que siguen siendo de titularidad de la Junta de Andalucía, para poder urbanizarlas de forma adecuada. Es necesario acabar con la estampa de calles sin acerado ni pasos de peatones y con coches que circulan a altas velocidades, entrañando un claro peligro para los peatones".

Por su parte, la portavoz de la confluencia, Remedios Ramos, ha criticado que es "una deuda histórica del equipo de gobierno con los vecinos y vecinas de Campanillas".

"Son muchos los despropósitos, como la construcción en 2008 de un parque de bomberos que sigue sin haberse inaugurado o el cierre en 2013 de la piscina pública que, acabó siendo derribada. En la actualidad, la vecindad sigue sin piscina pública", ha dicho.

En este punto, ha agregado que "al PP se le ha olvidado la promesa de llevar el metro a Campanillas, compromiso que tantas veces hizo quien fuera concejal de este distrito y ahora es presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Ya es hora de saldar la deuda histórica existente, Málaga no es solo la calle Larios, Campanillas también es Málaga y no puede seguir así".

Por su parte, el portavoz de la confluencia de Podemos e IU en el Distrito de Campanillas, Pepe Subires, ha relatado que "hay 9.000 habitantes que no tienen conexión de transporte público con el Centro o cualquier otro punto de interés social de Málaga, como el hospital Clínico, por ejemplo".

"Y existe una gran cantidad de calles sin aceras, por lo que es habitual ver a personal andando por la calzada con carritos de la compra o de bebés. Tampoco hay pasos de cebra ni medidas de seguridad. Llevamos reclamando estas mejoras básicas desde la década de 1980. Y desde 2019 esperamos una reunión con la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, para que nos informe de cuándo va a llegar el metro a Campanillas, pero no nos atiende. Somos el distrito más marginado de la ciudad de Málaga", ha señalado.

Por último, la vecina del núcleo de La Fresneda, Ana María Ruiz, ha criticado que Campanillas "está abandonada y los diseminados estamos aún peor, discriminados por el Ayuntamiento y por la Junta. En La Fresneda no tenemos ni parada de autobuses adecuada, no hay acera, no hay accesos para que las personas mayores puedan andar y los niños que tienen que coger el autobús tienen que andar por la calzada. La Junta y el Ayuntamiento se pasan la pelota y, aunque nosotros pagamos impuestos, seguimos en una total situación de abandono".