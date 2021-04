Igea afea que Sánchez anteponga elecciones a pandemia y urge a que cumpla su palabra y legisle ante el fin de la alarma

"Si no hace falta el Estado de Alarma por qué estamos en Estado de Alarma", se ha preguntado Igea, quien ha insistido en que no puede ser que se digan ciertas cosas sobre la premisa de estar o no en campaña electoral.

De este modo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha insistido en su "preocupación" por el fin del Estado de Alarma y ha insistido en la "complejidad" que tienen las autonomías para la aplicación de las medidas.

"Lo que pedimos al gobierno es que alguna vez, si es posible, cumpla su palabra y nos dote de la herramienta normativa, no sabemos si estos anuncios se deben situación electoral o a una decisión firme, pediría que alguna vez se pongan por delante los intereses de la ciudadanía al adelanto electoral", ha señalado.

Para Igea las opciones son o impulsar una herramienta legal o mantener el Estado de Alarma para poder adoptar las medidas necesarias, ya que lo que se apruebe en el Consejo Interterritorial "no va a ser suficiente". "El presidente subcontrata su gestión y no encuentra problemas para nada", ha zanjado.