Tribunals Covid, personal sanitari i instruccions, peticions sindicals davant l'inici de les oposicions docents

La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) ha presentat al·legacions al pla de contingència l'esborrany de la qual ha entregat l'administració i que incorpora les mesures extraordinàries a adoptar durant la realització de les proves a fi d'evitar contagis i propagació del virus.

En aquest sentit, el sindicat advoca per "millorar" eixe pla amb la creació de tres 'tribunals Covid-19', un per direcció territorial, que vigilen el compliment de les normes sanitàries i les garanties per a la salut de totes les persones implicades durant la realització de les proves.

Així mateix, demana dotar de personal sanitari a les seus dels tribunals. Aquests treballadors "podrien realitzar tasques com mesurar la temperatura quan les persones participants entren en l'edifici o l'expedició dels certificats de símptomes".

CCOO també aposta per la distribució de mascaretes homologades a tots els aspirants; que cada seu de tribunal estiga dotada d'un mesurador de CO2, per a garantir en tot moment els nivells de ventilació de l'aire; garantir la neteja i desinfecció de les seus dels tribunals després de realitzar les diferents proves i l'administració ha de concretar ja aquesta responsabilitat; i planificar la correcta marcació dels espais.

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) exigeix a la Conselleria d'Educació que convoque una reunió de la Taula Sectorial específica perquè informe dels protocols de seguretat davant les imminents oposicions de personal docent, que començaran el 15 de maig.

L'organització assenyala que els tribunals "manquen d'instruccions" davant la pandèmia per a aquestes proves, a les quals s'han inscrit al voltant de 24.000 aspirants i en les quals ofereixen més de 3.500 places.

CSIF considera que, davant la proximitat de les proves selectives, tant els tribunals com els propis opositors "deurien disposar ja d'un protocol de seguretat establit que contemple, per exemple, que ocorre si existeix un positiu el dia de l'examen i quan es podria presentar, o com es transmet el material escrit dels propis opositors al tribunal, entre molts altres factors".

Així mateix, recalca la necessitat que la Conselleria es reunisca amb els representants dels treballadors per a traslladar-los les mesures de seguretat que pensa aplicar.

TAULA SECTORIAL

Per eixe motiu, sol·licita urgentment "una reunió específica sobre oposicions de la Taula Sectorial d'Educació". "A quatre setmanes de les proves, els tribunals deurien haver tingut ja la documentació sobre protocols de seguretat per a poder afrontar les proves amb més garanties i també amb l'objectiu de traslladar a l'administració qualsevol dubte que consideren i que aquest siga contestada amb temps", insisteixen.

El sindicat constreny a la Conselleria al fet que informe i faça públic "ja" el citat protocol, de manera que aplique les mesures de seguretat necessàries i efectives davant unes proves tan concorregudes com les quals se celebraran entre maig i juny i que, així, garantisquen les proves segures que reclama CSIF.

Finalment, CSIF la central sindical recorda que va traslladar en el seu moment la seua oposició a l'avançament de les proves i va demanar el seu manteniment en les dates habituals de juny.