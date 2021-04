Fuentes vincula la situación del Pleno del pasado martes con la "teatralización del enfado" tras la moción de censura

Así lo ha asegurado Fuentes este jueves al ser preguntado, en declaraciones recogidas por Europa Press, por la polémica de la última sesión plenaria, en la que expulsó de la misma a la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes y procuradora socialista, Ana Sánchez, y el posterior abandono del hemiciclo por parte de todo el Grupo del PSOE.

Fuentes ha interpretado que en el Pleno del pasado viernes tiene que ver la anterior sesión, en la que se debatió la Moción de Censura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que finalmente no salió adelante y en la que, por otra parte, considera que "todos" los integrantes de la cámara estuvieron "a la altura de las circunstancias" en un debate parlamentario que fue "acalorado" y "duro".

Este martes, según Fuentes, lo que "realmente se vivió" fue un "exceso de verbalización, de teatralización del enfado que había producido la moción de censura" y ocurrieron, en su opinión, "actos que están fuera de lugar, del reglamento" del Parlamento regional, por lo que como presidente de las Cortes defiende que aplicó las normas para poder "mantener un debate dejando fuera la teatralización de los enfados".

En cuanto a hechos en sí, no ha considerado que sean "más o menos graves", sino que considera importante es que los parlamentarios "tienen que mantenerse al cumplimiento de las normas" y que "cuando el presidente no concede el turno de palabra no tienes que intervenir". Asimismo, ha calificado los "aspavientos y chillidos" como "falta de consideración" a quien tiene el uso de la palabra.

"Ni un solo procurador puede decir que en estos dos años no le haya dejado decir lo que haya considerado en su turno, lo que no voy a permitir es que otros intenten boicotear esa libertad de expresión", ha apostillado.

En cuanto a lo que sucedió entre él y Ana Sánchez, no ha querido pronunciarse y simplemente ha apuntado que "las imágenes hicieron justicia de lo que había pasado" y sobre "cómo se comportaron unos y otros".

MARÍA MONTERO

En cuanto a las críticas de la procuradora no adscrita, electa en su día por Ciudadanos, María Montero, Fuentes ha recalcado que el reglamento "deja claro cuales son las prerrogativas de los parlamentarios" en cuanto a sus turnos de intervención.

Así, ha recordado que el pasado viernes la Mesa de las Cortes tomó la decisión de que Montero "pudiera ejercer sus derechos individuales" con dos preguntas de control al Gobierno por cada periodo de sesiones y una interpelación por año parlamentario. "Esos son los derechos que tendrá posibilidad de ejercer en las Cortes", ha apuntado.