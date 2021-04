El València CF presenta a l'Ajuntament l'avantprojecte per a construir el poliesportiu pendent en Benicalap

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha revelat que la directiva del València CF ha presentat aquest dijous a l'àrea d'Alcaldia un avantprojecte per a construir el poliesportiu de Benicalap, un dels compromisos pendents del club amb la ciutat en el marc de l'operació urbanística del nou estadi situat en aquest barri i les obres del qual porten parades 12 anys.

Aquest moviment arriba en el temps de descompte per a la caducitat de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) del nou Mestalla, que es produirà dins d'un mes. Aquesta va ser una operació a mesura amb la qual la Generalitat va augmentar els beneficis urbanístics amb més sòl terciari perquè el club reprenguera les obres del coliseu de l'avinguda de les Corts Valencianes, cosa que fins al moment no ha fet.

"Des de l'Alcaldia no hem deixat de parlar en els últims mesos amb la directiva del València CF. Hui mateix hem contactat de nou i ens han explicat que continuen treballant la sol·licitud de llicències i a més ens han presentat un avantprojecte per al poliesportiu de Benicalap, que en breu presentaran públicament, i que en principi reuneix les característiques que s'havien plantejat en l'acord entre l'Ajuntament i l'entitat esportiva per un valor aproximat de 5,7 milions d'euros", ha afirmat l'alcalde.

"La medul·la, tots ho sabem, està en la represa de les obres del nou Mestalla, clar. Però aquest és un pas en la bona direcció que volem saludar des de l'Ajuntament de València", ha afegit Ribó.

Aquest 'moviment de fitxa' per part de Meriton, empresa propietat del magnat singapurés Peter Lim que gestiona el club valencianista, arriba en un moment de màxima pressió institucional amb el nou Mestalla com a teló de fons, però també cap a una possible venda accionarial de Lim.

De fet, al començament del passat mes de març, el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, va esclatar contra el president del València CF, Anil Murthy, després de la reunió de tots dos en el Palau de la Generalitat en la qual el dirigent del club va demanar una pròrroga de l’ATE sense aportar documentació o plans definits sobre la represa de les obres. Un dia després, la vicealcaldessa de València i regidora d'Urbanisme, Sandra Gómez, també del PSPV-PSOE, va donar "per morta" l’ATE.

En canvi, l'alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, s'ha mostrat més conciliador en les últimes setmanes amb els màxims responsables del València CF, amb els qui, segons ha revelat ara, venia mantenint contactes sobre el poliesportiu.

La delicada situació del club i la contestació social

La situació del València CF es complica cada dia més en tots els fronts fruit d'una controvertida gestió que cada dia troba més contestació social. A la paràlisi urbanística s'uneixen una galopant crisi institucional i esportiva, accentuada en l'actual temporada per la venda de futbolistes i l'aparent desinversió de Meriton en el club, que arrossega un inflat deute, pròxim als 500 milions d'euros, sis anys després de l'arribada de Lim al club valencianista.

En aquest sentit, la possible cancel·lació de l’ATE suposaria una deterioració patrimonial addicional, en perdre 40.000 metres quadrats d'ús terciari en el solar del vell Mestalla, la qual cosa es traduiria en uns 20 milions d'euros. Aquest fet podria desembocar, a més, en una possible causa de dissolució de la societat anònima esportiva, la qual cosa comprometria fins i tot la continuïtat de la centenària entitat.

Nombrosos col·lectius, alguns constituïts ja com a associacions, mantenen la pressió cap a Meriton amb la petició de caducitat de l’ATE, com De Torino a Mestalla, i amb accions judicials i al carrer, com Llibertat VCF, que també té en marxa un procés d'agrupament accionarial de xicotets accionistes.