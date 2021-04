López assegura que s'actuarà amb "contundència" perquè s'aplique el pes de la llei sobre el ciberatac

El portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Castelló, José Luis López, ha assegurat aquest dijous que se seguirà actuant amb "total contundència" perquè s'aplique tot el pes de la llei sobre l'atac informàtic que ha patit el consistori.

López ha recordat en roda de premsa que ja s'ha aconseguit restablir la seu electrònica, l'atenció presencial en el Palau de la Festa i en les tinences d'alcaldia del Grau, Nord i Oest, la web i ferramentes de gestió interna, i que se segueix treballant en el netejat de la xarxa interna.

Respecte a l'existència d'informació encriptada robada a l'Ajuntament en la web profunda, el portaveu de l'equip de govern ha assenyalat que, segons els especialistes, "les probabilitats que aquestes dades es publiquen en obert són molt escasses, doncs és complex poder desencriptar la informació".

No obstant açò, ha assenyalat que no es pot difondre informació sobre el tipus de dades robades "perquè és objecte d'una investigació rigorosa per part de la Policia Nacional", doncs -ha dit- donar detalls "podria comprometre la investigació i generar un efecte anomenada als possibles ciberdelinqüents per a intentar accedir a eixes dades encriptades".

"L'Ajuntament és víctima d'un delicte de gravetat i hem emprès totes les accions necessàries per a defendre els drets del consitori i de la ciutadania", ha apuntat López, qui ha afegit que seguiran actuant "amb total contundència" perquè s'aplique tot el pes de la llei sobre aquest atac.

"Difondre dades protegides per la llei de protecció de dades és delicte, per la qual cosa, si tuvierámos constància d'actes d'aquest tipus, emprendrem les accions legals oportunes", ha conclòs.