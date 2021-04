Logroño instará al Gobierno central a incluir calzado, muebles, bodegas o peluquerías en los Fondos de Recuperación UE

Una moción que ha contado con la intervención de Vanessa, por parte del sector de las peluquerías, que ha mostrado que todos son sectores que, con la pandemia, "están ahogados". El portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha enmarcado su petición ante la "discriminación" del Gobierno central a "sectores importantísimos para La Rioja y para Logroño".

De los 11.000 millones, a La Rioja vienen 35,2 millones, "cifra que no destaca por su cantidad", por lo que ha mostrado su esperanza en el apoyo a su moción "y que el señor Sánchez reciba nuestra petición, junto con la de la presidenta Andreu, y esas ayudas se incrementen para nuestras empresas".

La concejala de UP Amaia Castro ha considerado "beneficiosa" la unión de esfuerzos "para conseguir lo mejor para todos". El edil de Ciudadanos Javier Garijo ha mostrado su acuerdo "porque es un tema esencial para La Rioja", aunque ha considerado que llega "tarde".

Por parte del PP, Patricia Lapeña ha valorado el "ejercicio de unidad" para pedir la rectificación por parte del Gobierno central, aunque ha llamado también a que "desde la administración local, se pongan las mejores condiciones para que nuestros autónomos hagan lo que mejor saben hacer, su trabajo".

El concejal del PSOE Kilian Cruz-Dunne ha remarcado la "necesidad de incluir al máximo de sectores posible" en este momento complicado, refiriéndose en concreto a la automoción. "Es necesario mantener todos los mecanismos posibles para mantener al máximo la actividad económica y los empleos", ha incidido.

MERCADO DE SAN BLAS.

Por otro lado, se ha rechazado, con los votos en contra de PSOE, UP y PR+ y a favor de PP y Cs, una moción de los 'naranja' para solicitar ayudas del Fondo Europeo de Recuperación de la UE para reactivar y rehabilitar el Mercado de San Blas de Logroño. Como ha argumentado el portavoz 'naranja' Ignacio Tricio, "se trata de un elemento fundamental de la ciudad, que lleva languideciendo hace años", aunque ha incidido en que "quiere seguir vivo y contribuir a la dinamización de su entorno".

En el turno en contra, Rubén Antoñanzas ha echado en falta "un proyecto", algo en lo que ha coincidido, desde UP, José Manuel Zúñiga; el concejal de Patrimonio, Adrián Calonge, ha apostado por "no hacer proyectos megalómanos" y ha avanzado que se está trabajando "en recurrir a Europa, subir su protección o contar con el Gobierno central para entrar en la red nacional de mercados"; y desde el PP, Pablo Santaolalla ha mostrado su acuerdo con la moción y ha achacado al Gobierno local de ser "el que no tiene proyecto, lo mismo que para el CCR".

Igualmente, se ha rechazado otra moción de Ciudadanos "para redactar el proyecto definitivo para el vial de Avenida de la Sierra desde la calle Sequoias hasta Lardero, y licitar la obra". Una propuesta que, para los Grupos del Gobierno local, "ya se ha debatido antes" y que "no aporta nada nuevo", aunque para los proponentes es "necesaria" porque el tema "no está resuelto", y, desde el PP, se lamenta "falta de diálogo con los vecinos" y que, tras dos años de mandato, "no se ha hecho nada".