Comunidad no publica un catálogo de posibles desastres naturales y medioambientales, según AIReF

Considera, en este sentido, que "un inventario de estos riesgos, junto con un análisis cualitativo y cuantitativo de su posible impacto fiscal, permitiría a la Comunidad sofisticar su planificación presupuestaria".

En el análisis, la AIReF ha evaluado un total de 36 indicadores siguiendo la metodología del FMI, ordenados en los pilares 'informes fiscales'; 'previsiones fiscales y presupuesto' y 'análisis y gestión de riesgos fiscales'.

Otra de las prácticas que considera no alcanzada es que la Comunidad "no publica proyecciones de ingresos y gastos, financieros y no financieros a medio plazo".

Entre la documentación presupuestaria que publica, dice que "ésta no contiene información relativa a proyecciones de ingresos y gastos para un periodo de entre 3 y 5 años, aunque sí los resultados de los dos ejercicios anteriores". No obstante, reconoce que "elabora planes presupuestarios a medio plazo, si bien estos no son públicos".

Critica que no se realice tampoco una conciliación entre las sucesivas proyecciones fiscales de manera "regular", pero en algunos casos concretos (como cambios estadísticos) "a veces se incluye una explicación más detallada, en particular en caso de presentarse un Plan Económico-Financiero".

La Región de Murcia "no informa regularmente sobre las implicaciones fiscales de los riesgos macroeconómicos". La documentación que se utiliza de manera regular para la formulación de los presupuestos incluye una proyección fiscal formulada sobre la base de un escenario macroeconómico dado.

Sin embargo, "no se incluye información relativa a la sensibilidad de los ingresos y gastos frente a escenarios alternativos o variaciones en los supuestos macroeconómicos básicos".

En esta misma línea, dice que la Región de Murcia "no presenta regularmente un informe resumido sobre los principales riesgos específicos para sus pronósticos fiscales".

"Estos riesgos, que pueden tener impacto en las cuentas públicas regionales, son de diversa naturaleza y surgen de la realización de pasivos contingentes o de otros acontecimientos de naturaleza incierta, como sentencias, desastres naturales o el rescate de empresas públicas", expone. En la actualidad, los riesgos fiscales en Murcia "no son objeto de seguimiento o no es público".

Para poder considerar esta práctica al menos como básica "sería necesario que se analizaran los principales riesgos específicos en términos cualitativos y se divulgaran en un informe resumido".

"Si, además, se divulgaran las estimaciones sobre su magnitud sería buena y si se analizara su probabilidad, cuando fuera posible, sería avanzada", recoge el informe.

En cuanto a la sostenibilidad fiscal a largo plazo, señala que la Región de Murcia "no publica regularmente proyecciones sobre la evolución de las finanzas públicas en el largo plazo".

Por el lado del gasto a nivel autonómico, "esto implica un aumento en las áreas de sanidad y dependencia". Por el lado de los ingresos, una población activa relativamente menor "contribuirá menos al crecimiento económico y, por tanto, a la recaudación fiscal".

Aunque la deuda autonómica "se aproxima al 35% del PIB regional, no se dispone de proyecciones oficiales públicas para las próximas décadas. En este sentido, el Gobierno "solo se limita a publicar información relativa a vencimientos de valores y préstamos del stock deuda actual".

"Tampoco existen escenarios de ingresos y gastos que permitan realizar una planificación presupuestaria de largo plazo, sino que suelen restringirse al horizonte temporal de los presupuestos", advierte.

Aunque parte de los riesgos relacionados con los pasivos financieros se informan, tampoco "hay publicada una estrategia integral de gestión de activos y pasivos; ni información, al menos una vez al año, de todos los derechos, obligaciones y riesgos que derivan de contratos de asociaciones público-privadas (APPs)".

Critica que "no se publique un inventario de los intereses autonómicos en activos naturales ni valoración económica ligada a ellos, por lo que no se puede estimar la posible variación de dicho valor económico ni de las rentas de su explotación".

INDICADORES AVANZADOS, BUENOS Y BÁSICOS

Por contra, considera que la unidad presupuestaria está avanzada, así como la legislación fiscal, que se encuentra claramente definido el calendario para la preparación y aprobación del presupuesto, las modificaciones y contingencias presupuestarias, informando trimestralmente al Parlamento regional sobre la utilización del Fondo, además de la evaluación independiente, ya que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal "vela por el cumplimiento de las reglas fiscales de la Comunidad Autónoma".

El grado de consecución de las previsiones propias de los principales agregados macroeconómicos es bueno. Pero advierte que la Región de Murcia no somete los proyectos más importantes a un análisis coste-beneficio publicado antes de su aprobación.

El cumplimiento de este requisito exige que se realice el análisis y, además, que sea publicado con anterioridad a la aprobación del proyecto de inversión. Al no cumplir la Comunidad este requisito, la práctica no puede considerarse avanzada.

La Región de Murcia presenta el presupuesto al poder legislativo dos meses antes del inicio del siguiente ejercicio y se aprueba y publica antes de que se inicie. Asimismo, presenta una explicación clara del presupuesto y muestra sus repercusiones sobre el ciudadano medio, además de que publica las garantías públicas, sus beneficiarios y la exposición bruta que estas generan, además de que el valor máximo de las nuevas garantías es aprobado por ley.

Sin embargo, no publica la probabilidad de que las garantías sean ejecutadas. En la Región de Murcia, periódicamente se publica una cuantificación de la exposición directa al sector financiero.

El presupuesto de gastos sigue una estructura funcional por programas, proporcionando información sobre los gastos realizados en las distintas políticas públicas. Sin embargo, aunque se asignan objetivos a cada programa, no se publican los indicadores para medir su cumplimiento.

Además, la documentación presupuestaria "debería presentar los resultados perseguidos por los objetivos de cada programa y los avances logrados, para que esta práctica pudiera considerarse avanzada".

Finalmente, la Región de Murcia publica información, al menos anualmente, de todas las transferencias realizadas entre el gobierno y estas entidades, por lo que esta práctica se considera "básica".