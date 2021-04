Teruel Film Commission facilita los rodajes en la provincia como forma de generar actividad económica

El presidente de la DPT Manuel Rando y el diputado delegado de Cultura y Turismo, Diego Piñeiro, han señalado que se trata de una plataforma que nace con el objetivo primordial de generar actividad económica, coordinando esfuerzos y procurando ofrecer una ventanilla única de permisos e interlocución con las instituciones, además de trabajar en la promoción exterior como escenario de rodajes.

Con la creación de este instrumento, la institución provincial oficializa la labor facilitadora, de apoyo y de asesoramiento que ha realizado en los últimos meses en varios proyectos cinematográficos, televisivos o publicitarios que han supuesto, según los propios productores, un impacto económico estimado cercano a los dos millones de euros tan solo en los cuatro proyectos más grandes.

Este trabajo se ha realizado tanto de forma exclusiva como en colaboración con las oficinas fílmicas que ya existen en la provincia, especialmente Film Lonely Lands, la Film Office de la Comarca del Jiloca y la Comarca de Daroca.

Rando ha asegurado que Provincia de Teruel Film Commission "no pretende venir a sustituir o a pisar a nadie, sino a aportar, reforzar y racionalizar el trabajo para que la industria audiovisual vea en la provincia un escenario ideal para venir a trabajar y atraer riqueza.

Se ha hablado con los profesionales que ya han venido por el territorio entre los que ha citado responsables de Relaciones Institucionales de Netflix, para "crear la mejor estructura posible que se sume a los muchos atractivos que tenemos en Teruel".

RODAJES

Rando ha subrayado la capacidad de los rodajes para dinamizar elterritorio, "puesto que los equipos no solo llenan los hoteles y los restaurantes, repostan en las gasolineras, contratan a otrasempresas y personas aquí". "Desde empresas de albañilería a grúas al 'catering', pero también revitalizan nuestro propio sector audiovisual contando con ellos para el 'casting', el arte o la producción".

Ha agregado que solo en las jornadas rodadas en Motorland de la película Centauro se ha contratado a más de 200 extras, "cobrando y con seguridad social", ha puntualizado.

Desde que en agosto de 2019 la Diputación de Teruel presta apoyo logístico y en la búsqueda de localizaciones para rodar la película "García y García" en la capital, el área de Cultura y Turismo dirigida por el diputado delegado Diego Piñeiro ha participado activamente en la producción de las películas de Netflix "Centauro", rodada en Motorland y en la autovía A-23, y "La bestia", filmada en Blancas y Villarquemado.

También ha citado la serie de la misma plataforma "Bienvenidos a Edén" que se rueda en el Matarraña, u otros productos publicitarios y musicales, como el vídeo de Love of Lesbian "Los irrompibles", grabado en la laguna de Villarquemado y alrededores de la laguna de Gallocanta que se ha estrenado este miércoles.

En total, los proyectos audiovisuales coordinados por la Diputación de Teruel han trabajado ya en 6 comarcas de la provincia.

Diego Piñeiro ha destacado que una de las reivindicaciones de las productoras que quieren rodar en la provincia es la simplificación administrativa y la buena atención de sus interlocutores.

PLATAFORMA CÓMÚN

"En este aspecto lo tenemos ganado, porque todos destacan el buen trato que reciben. Somos un territorio sensibilizado e implicado con la industria, debemos potenciar y cuidar eso, con atención cercana y rápida, y sin tasas o al menos con gastos baratos". Ha recalcado que ha sido una experiencia "cien por cien film friendly".

Piñeiro ha dicho que la provincia de Teruel es para muchos un descubrimiento porque no eran conocedores de las maravillas, paisajes y entornos de la provincia. "Que ya hayamos tenido tantas producciones quiere decir que el boca a boca funciona muy bien y que los grandes productores y localizadores de España enseguida han querido conocernos, incluso antes de implantar la Film Commission".

Este proyecto busca ser un plataforma común donde las diferentes oficinas fílmicas de la provincia se sientan representadas, con el objetivo de ofrecer a las productoras interesadas en rodar en cualquier espacio del territorio una red completa de agentes sobre el terreno.

Desde la institución provincial se han iniciado hace meses contactos con las comarcas y con el ayuntamiento de la capital turolense para, por un lado, integrar en el proyecto a las oficinas que ya existen y, por otro, potenciar la creación de otras oficinas en las demás comarcas.

VENTANILLA ÚNICA

"Esta institución tiene que velar por el desarrollo económico de todo el territorio y por eso queremos tener un catálogo completo de localizaciones en toda la provincia para ofrecer a quien vengainteresado por algo concreto" ha dicho el presidente de la Diputación para apuntar después que esa labor la van a hacer las comarcas.

El objetivo de la Diputación de Teruel es que las diez comarcas de la provincia, además de la ciudad de Teruel, cuenten con su propia oficina fílmica que mantenga y actualice un catálogo de localizaciones, una página web en la que muestren sus servicios y personal capacitado para trabajar sobre el terreno con las productoras que rueden allí.

Todas estarán reflejadas en la página web de la Provincia de Teruel Film Commission, que ya está en funcionamiento, y que se ocupará de transmitir al exterior una imagen común, ejercer de ventanilla única para ciertos permisos o coordinar grabaciones que se desarrollen en distintas zonas.

"No podemos perder rodajes porque no les ofrecemos todo lo que hay", ha enfatizado Piñeiro. Ha relatado que la relación con la productora de la película "Centauro" la inicia la Film Office del Jiloca: querían una autovía pero allí no contaban con Motorland.

Al final, ha observado, la cooperación entre territorios es fundamental y para eso está la Diputación de Teruel, que es la institución de todos los turolenses", ha dicho Diego Piñeiro que ha reafirmado la importancia de contar con la implicación de las comarcas en el proyecto que conformarán una "novedosa a nivel nacional" red film office.

GUIÑO A BUÑUEL

La nueva Provincia de Teruel Film Commission, que será gestionada por la empresa de servicios especializada Altiplano Audiovisual, se presenta con un logotipo que hace referencia a la obra del director turolense Luis Buñuel.

Un ojo destaca sobre las letras del logotipo que, a su vez aparecen rasgadas como el ojo en la icónica escena del cortometraje "Un perro andaluz". Ya se ha puesto en marcha la página web 'teruelfilmcommission.com' que explica por qué rodar en la provincia, con ejemplos de localizaciones, de servicios realizados y enlaces a las oficinas fílmicas existentes.

Además, la página destaca la nave de producción de 2.000 metros cuadrados de la que dispone la Diputación de Teruel, donde en breve va a comenzar el rodaje del cortometraje de Carlos Saura "Filmando a Goya. Goya 3D mayo".

La Film Commission de la provincia de Teruel cuenta también con canales en las redes sociales Facebook e Instagram donde se podrán ver los escenarios de la provincia e imágenes e información de los productos rodados.

Además de para atender las necesidades de la propia industria, la Teruel Film Commission pretende ser también un polo de atracción turística. Según el diputado delegado Diego Piñeiro "todos estos rodajes abren una ventana al mundo" y ha confiado en generar ese turismo de cine que ya existe en otros lugares y que podamos aprovecharnos de la potencia audiovisual".