Investiguen una dona per estafar a un client amb la seua targeta i al denunciant per ocultar dades

Va ser una denúncia la que va iniciar les actuacions policials. El perjudicat es va adonar d'uns càrrecs en la seua targeta bancària provinents de compres realitzades a través d'internet -inicialment va denunciar 6.800 euros-.

Els agents van esbrinar que les compres les havia fet la mateixa persona i que s'entregaven en un domicili de la localitat valenciana de Montitxelvo o en un local comercial del polígon de Gandia.

La presumpta estafadora mantenia una bona relació d'amistat amb el denunciant, després de ser client habitual de l'establiment on treballava.

Valent-se de la seua posició i de la confiança que va depositar el subjecte en ella, va obtindre sense el seu consentiment dades personals i bancaris que va usar fraudulentament usurpant la seua identitat, sent aquest l'única beneficiària de les compres.

Durant la investigació, els agents es van adonar que el denunciant estava ocultant informació. Després de diverses gestions, es va esbrinar que el perjudicat havia inclòs en la denúncia un préstec personal per l'import més de 4.740 euros, contractat telefònicament amb una entitat financera, així com càrrecs abonats personalment per ell mateix després d'un viatge realitzat a l'estiu per diverses províncies, cometent-se una presumpta simulació de delicte.

Les diligències instruïdes han sigut entregades al Jutjat d'Instrucció de Gandia.