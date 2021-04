Abel Guarinos seguirà cinc anys més al capdavant de l'Institut Valencià de Cultura

El Consell de Direcció de l'IVC s'ha reunit per a avaluar la gestió realitzada per la Direcció general durant els últims cinc anys i les línies de treball plantejades per als pròxims anys per part del responsable.

Realitzat el resum de la gestió des del 16 d'abril de 2016 fins a l'actualitat, així com l'actualització del projecte de direcció de cara als pròxims cinc anys, el Consell de Direcció ha acordat la pròrroga d'Abel Guarinos al capdavant de l'IVC per cinc anys més, tal com es marca en el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, ha anunciat la Conselleria de Cultura en un comunicat.

Des de l'administració consideren que "les principals línies d'actuació de la Direcció general de l'IVC han estat alineades amb els principals objectius determinats per Cultura de la Generalitat pel que fa a acompanyament als sectors culturals mitjançant ajudes; la territorialización amb programacions estables, variades i de qualitat en espais propis amb la reorganització programàtica del Teatre Principal de València i el Teatre Rialto de València, així com l'impuls de les programacions en el Teatre Principal de Castelló, el Museu de Belles Arts de Castelló, l'EACC, l'Auditori de Castelló i el Teatre Arniches d'Alacant".

També al·ludeixen al "acompanyament als municipis mitjançant el Circuit Cultural Valencià; la col·laboració entre institucions; la potenciació de fires i festivals, tant de consolidació dels existents com de creació de nous; així com l'impuls de produccions pròpies, la contractació de companyies, grups i espectacles valencians; la visualització de la creació valenciana mitjançant els diferents premis autonòmics anuals d'arts escèniques, música i audiovisual, i la projecció de les produccions artístiques valencianes cap a l'exterior, amb resultats favorables tant en arts escèniques com en audiovisual en cites com els Premis Goya o els Premis Max".

Quant a les línies d'actuació per als pròxims cinc anys, assenyalen que es definiran "en el sentit de donar continuïtat a les accions adoptades; ampliar i reformular el Circuit Cultural Valencià en l'eix de la territorialización de la cultura; intensificar l'activitat cultural de forma més decidida, especialment a Alacant; desenvolupar estratègies específiques d'atracció de nous públics; i intensificar la democratització cultural per a fer front a les conseqüències socials desencadenades per la pandèmia".