El PP pide la suspensión del proyecto de Nuredduna porque "genera más problemas de los que resuelve"

En una nota de prensa, Company ha afirmado que, desde este jueves, el PP da comienzo a una ruta que realizará por las distintas zonas de Palma "para conocer las necesidades reales, los problemas y las sugerencias de los ciudadanos".

"Palma no es un cortijo del señor Hila, como Baleares no lo es de la señora Armengol, por lo que no se pueden tomar decisiones en contra de la voluntad de los ciudadanos, como está ocurriendo en el barrio de Pere Garau y como ocurrió con el intento fallido de cambio de nombre de calles cuando no había necesidad", ha subrayado.

En relación al proyecto del Ayuntamiento en Nuredduna, el dirigente del PP ha señalado que "el PP puede estar de acuerdo en peatonalizar, pero no sin dar solución previamente al problema de aparcamiento que se pueda ocasionar" y ha añadido que "salimos a la calle a escuchar a los ciudadanos y a recibir información de primera mano para preparar el mejor plan para Palma en la próximas elecciones".

Por su parte, Jaime Martínez ha afirmado que "es momento de conocer de primera mano las necesidades y las preocupaciones de los ciudadanos para mejorar la ciudad" y, respecto al proyecto de Nuredduna, ha apuntado que "estamos a favor de mejorar la ciudad, de que haya inversiones y de mejorar la movilidad, pero creemos que este proyecto no resuelve estos aspectos, por el contrario, elimina aparcamiento, genera problemas de movilidad en la zona y crea problemas con el transporte público".

Martínez ha explicado que un proyecto de un eje cívico, que en lugar de servir para cohesionar barrios, se limita a intervenir en 300 metros lineales y no llega al barrio de Pere Garau, "generará desequilibrios".

En esta línea, ha solicitado, al igual que Company, que se suspenda esta tramitación "y se deje sobre la mesa el proyecto de Nuredduna". "Volvemos a proponer nuestro plan de auxilio al comercio y restauración de toda Palma. Extendimos la mano al alcalde y aun no nos ha contestado para sentarnos y consensuar un proyecto de mejora real de las necesidades de Palma", ha indicado.

El presidente del PP de Palma ha destacado que cuando el PP gobierne en Palma trabajará para hacer de Pere Garau "una barriada como se merece y resolver los problemas de aparcamiento, de movilidad y transporte que esta actuación del Ayuntamiento ocasionará", en definitiva "como siempre que gobierna el PP, trabajaremos para arreglar lo que la izquierda ha estropeado".