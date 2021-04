El PSOE pide una solución "urgente" al puente del CAC "tras 274 meses de inacción municipal"

Así lo ha expresado el líder socialista junto al lugar donde se encontraba el puente, cerrado al paso desde mayo de 2019 por daños estructurales que ponían en peligro su uso y derruido pocos meses después.

"Este puente conectaba el barrio del Soho con calle Cuarteles, en El Perchel. Era un itinerario diario para centenares de personas que compran en ambos barrios. Pero este camino sufrió un frenazo tras encontrar grietas en la pasarela", ha explicado, añadiendo que "alzar un nuevo puente es una obra de pequeña envergadura, apenas 500.000 euros y había un proyecto con un plazo de ejecución de tres meses. Ha pasado más de un año y no hay puente, porque ni el alcalde ni la Gerencia Municipal de Urbanismo, son ágiles", ha lamentado Pérez.

En este punto, se ha preguntado "¿Si Francisco de la Torre no es capaz de iniciar una obra menor con este puente una vez pasada la mitad de la legislatura, cómo plantea una obra faraónica, que es la conexión del Eje Litoral, por valor de más de 600 millones de euros?".

Para Daniel Pérez, "a esta falta de agilidad y de reflejos del De la Torre se suma la mala gestión en lo que llamamos el Triángulo de las Bermudas en el entorno del Centro de Arte contemporáneo, con tres puntos negros: el río Guadalmedina está olvidado por el Ayuntamiento; la gestión del CAC es opaca, le falta transparencia, mientras que el edificio de Correos sigue abandonado por la Junta, sin que levante la voz el alcalde de la ciudad".

"Ahora hay que sumar un cuarto punto negro en este entorno, porque no hay puente para que los vecinos de El Soho y de El Perchel crucen el Guadalmedina, pese a que han pasado casi dos años", ha sentenciado.

Por su parte, el concejal socialista Mariano Ruiz ha pedido al alcalde, Francisco De la Torre, "que dé luz verde al plan de mejoras del barrio del Soho, un compromiso de la ciudad porque se aprobó por unanimidad en nuestro pleno".

Ruiz, que ha acompañado al portavoz socialista junto a los concejales Carmen Martín y Salvador Trujillo, ha informado de que esta moción, aprobada por unanimidad a principios del mandato, "ha caído en saco roto pese a que las peticiones de los vecinos del Soho eran claras".

"Se sienten abandonados por la falta de mantenimiento en su acerado, con desperfectos que dan lugar a caídas de los viandantes, además de la puesta en marcha inmediata de los trabajos para crear la nueva pasarela sobre el río Guadalmedina", ha agregado, añadiendo que ahora se retomará estas peticiones en otra moción, que será debatida en la próxima Comisión de Ordenación del Territorio.

También Ruiz ha recordado que en noviembre de 2019 se inició la demolición del anterior puente debido a los daños estructurales que ponían en peligro a quienes lo cruzaban. Esta actuación contó con un presupuesto de 140.000 euros.

"Sin embargo, la construcción del nuevo puente no tiene visos de arrancar pese a contar con una estimación de tres meses de ejecución. No es lógico este retraso. Y lo más triste es que De la Torre va a echar la culpa del retraso a la Junta, porque no se han volcado los informes respecto a esta obra y también han modificado el proyecto en por la accesibilidad, un proyecto que ha sido redactado por la propia Gerencia Municipal de Urbanismo, que contó con los parabienes del equipo de gobierno, pero que no contempló la conexión de la pasarela con los accesos peatonales. Una auténtica chapuza", ha concluido.

Por otro lado, tras preguntas de los periodistas, el portavoz socialista ha respondido al alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, sobre sus declaraciones acerca de la Ciudad Aeroportuaria, una infraestructura cuya creación Pérez defiende para el término municipal de Málaga "y también para aquellos municipios colindantes que pueden aportar terreno a esta ambiciosa iniciativa en el entorno del aeropuerto".

Pérez ha expresado que el regidor alhaurino "debe solucionar los problemas de inundabilidad en los terrenos que ofrece su municipio para la implantación de esta infraestructura. Insisto, hablamos de hacer una Ciudad Aeroportuaria, no un parque acuático".

No obstante, Pérez ha tendido la mano a Villanova "para aunar esfuerzos y pedir a la Junta de Andalucía que la Ciudad Aeroportuaria sea una realidad en los dos términos municipales, porque es una infraestructura que traerá consigo crecimiento económico y generación de empleo. Le pediremos a Juanma Moreno que se ponga a trabajar, que no ha hecho nada en tres años".