Valencia.- Las consecuencias psicológicas de la pandemia, principal afección de los valencianos en esta crisis

El concejal de Control Administrativo, Carlos Galiana, ha presentado este jueves en rueda de prensa este nuevo barómetro, que como todos los realizados desde que comenzó la pandemia incluye un apartado para conocer el impacto de la crisis sanitaria y la gestión en la capital valenciana.

La encuesta, hecha a través de la empresa Sonmerca SL, se ha realizado por medio de 2.300 entrevistas telefónicas entre personas de 18 y más años empadronadas en esta ciudad, con un diseño de muestra aleatorio por cuotas de sexo, edad y tipo de hogar.

El barómetro señala, respecto a la situación que ha provocado la Covid-19, que para el 34,7% de los valencianos el problema que más afecta son las consecuencias psicológicas de esta crisis y que para el 18,9% son la economía y el paro, seguidos de las restricciones a la movilidad, para un 16,4%. A estos problemas se suman, para un 10% de los ciudadanos, el colapso y la saturación del sistema sanitario.

Por detrás de estas cuestiones aparecen como problemas que más afectan a los valencianos a raíz de la actual pandemia la enfermedad y las muertes por la Covid-19 (6,3%), la falta de civismo y concienciación (1,8%), no poder asistir a clases presenciales (1,5%) y el uso de la mascarilla (1%).

En menor porcentaje figuran como afecciones a los ciudadanos de València en este contexto de crisis sanitaria, la mala gestión política (0,8%), no poder disfrutar del ocio (0,5%) y el riesgo de contagio en el transporte público (0,3%). Además, el sondeo expone que a un 6,6% de valencianos no le afecta nada en este tiempo y que un 1,1% no sabe.

Preguntados por cuál es la actuación del Ayuntamiento que debería ser prioritaria en la situación actual de pandemia, el barómetro apunta que un 30,6% de los valencianos afirma que tendrían que ser las ayudas para mejorar la economía y reducir el paro.

Galiana, que ha agradecido la tarea de la Ofician Estadística municipal para elaborar el sondeo y ofrecer sus resultados, ha destacado las ayudas aprobadas por el consistorio para contribuir a que sectores como la hostelería, la cultura, las fallas y otras fiestas tradicionales, los mercadillos y los taxistas puedan paliar los efectos económicos de la pandemia. "Estamos en sintonía con lo que pide la ciudadanía", ha afirmado.

A estas cifras le siguen un 19,9% que piensa que la prioridad sería la vacunación y un 14,2% que aboga por el cumplimiento de las normas y el confinamiento más severo.

Además, un 9,1% de los ciudadanos considera que como prioridad el consistorio debería invertir más en el sistema sanitario y un 4%, que sería necesario ofrecer más y mejor información sobre la Covid-19. A estas consideraciones se suman las de un 3,4% de los valencianos que apuesta por mejorar la atención primaria y un 3% que piensa que habría que hacer más tests para detectar la Covid-19.

MASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Por otro lado, de este último barómetro de opinión ciudadana se desprende que un 1,9% de la población cree que la actuación prioritaria del Ayuntamiento debería ser la desinfección y la limpieza, el mismo porcentaje que piensa que tendría que ser reducir la masificación del transporte publico.

Para un 1,5% de los ciudadanos, el consultorio debería priorizar la mejora de la gestión política, mientras que para un 1,2% sería que ofreciera mascarillas gratis. Un 1,6% de los valencianos cree que no habría actuación prioritaria y un 7,7% no sabe.