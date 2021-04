'Línea de fuego', la última novela de Arturo Pérez-Reverte, se convertirá en serie de televisión

Línea de fuego, la última novela de Arturo Pérez-Reverte, tendrá una adaptación televisiva de la mano de la productora Boomerang TV (El tiempo entre costuras, Acacias 38).

Tal y como ha informado ABC, antes de publicar el libro en octubre de 2020, el autor ya tenía varias ofertas sobre la mesa, y finalmente eligió a la productora de Inés del alma mía para adaptar su historia sobre la batalla del Ebro en una miniserie.

"Me pareció la propuesta más seria", apunta Arturo Pérez-Reverte, quien ha obligado por contrato a que la producción destine cierta cantidad de dinero a cada episodio. "Es una historia de combatientes, no de retaguardia, de seres humanos en combate, no de políticos ni horrores o cunetas. Espero que la serie mantenga ese espíritu".

"Mi esperanza es que el guionista y el director entiendan que un ser humano en el frente es un ser humano y lo que cuenta es el dolor. Por eso en el libro no hay una sola escena de retaguardia", apunta el escritor. "Las novelas sobre la Guerra Civil están casi todas escritas desde un lado u otro y yo quiero que, cuando el lector lleve 50 páginas, no le importe si el personaje que aparece pertenece al bando nacional o al republicano. En la serie espero lo mismo".

Bueno, pues eso. A ver qué tal les sale.https://t.co/d7ajdxrpRh — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 15, 2021

Boomerang TV ya tiene experiencia con otras adaptaciones literarias como La templanza y El tiempo entre costuras, de María Dueñas, o Inés del alma mía, de Isabel Allende. El guionista Antonio Onetti, encargado de la serie de La catedral del mar, está trabajando en el desarrollo de la miniserie, que está pensada para tener ocho episodios de 45 minutos.

"Colaboro todo lo que puedo. Si no me preguntan, no digo nada, no soy un escritor pelmazo, pero hago siempre una visita de cortesía en el rodaje", explica Arturo Pérez-Reverte, quien, normalmente, suele revisar el casting de actores. Sin embargo, en esta historia tan coral, el escritor ha preferido confiar en la productora.

"Espero y confío que la serie respete todo. Si me dicen un solo discurso político, me decepcionarán. A ver cómo lo hacen. Tengo curiosidad", confiesa el autor a ABC. "Si sale bien, será una hazaña, un desafío técnico e ideológico en la España actual".