Pontón (BNG) reclama ayudas directas a Xunta y Gobierno para las empresas afectadas por el incendio de O Ceao

El fuego del pasado domingo arrasó seis naves del polígono industrial, que aún está sometido a la "refrigeración" para evitar que se vuelva a reproducir, y con retenes de policía y bomberos que velan por que no se vuelva a repetir.

Así, Pontón ha subrayado que "en otro tipo de incendios, las fábricas tuvieron ayudas directas; y es lógico que, en este momento, esa sea la disposición de la Xunta de Galicia y del Gobierno central".

"Creo que deberían de implicarse Xunta y Gobierno, y no sólo con préstamos, sino con ayudas directas para que no se pierda ni un solo empleo y que este incendio no deje ningún tipo de pérdida de actividad económica", ha apremiado.

La líder nacionalista se ha reunido con varios de los empresarios afectados, y ha confesado que "impactan las imágenes de las naves afectadas". "Visto en vivo se da una cuenta de lo grave del incendio y del peligro que hubo en este polígono", ha afirmado.

Igualmente, Pontón ha aprovechado para "hacer un reconocimiento personal a los que trabajaron en la extinción del fuego, porque su profesionalidad hizo que se atajara lo más rápido posible y se evitara una catástrofe mayor".

"Se van a necesitar ayudas para que estas empresas sigan adelante, y todas las administraciones van a tener que arrimar el hombro porque no estamos en el momento de perder ni un solo empleo, ni en Lugo, ni en otro lugar", ha concluido Ana Pontón.