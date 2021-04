Una bicicleta eléctrica por 40 euros al mes o cómo aprovechar el aniversario de Mediamarkt para hacerte con una

Aunque cada vez estamos más concienciados con la sostenibilidad, dar el paso hacia alternativas respetuosas con el medio ambiente no siempre es fácil, puesto que la inversión inicial que requieren algunos aspectos no siempre viene bien a la economía, por mucho que se acabe amortizando más pronto que tarde. Además, hay ámbitos en los que es más fácil dar el salto a este tipo de vida, como la cocina o la higiene íntima, pero otros requieren de más pensamiento y ahorro. La movilidad es uno de ellos, ya que el futuro de las ciudades apuesta por medios de transporte sostenibles. Sin embargo, y pese a que los vehículos eléctricos han multiplicado su producción, todavía no están al alcance de la mayoría de usuarios.

Claro que existen alternativas más económicas que, aunque también requieren de cierta inversión, son más alcanzables. Los patinetes eléctricos, por ejemplo, no dejan de crecer en las calles, y aunque no suelen estar libres de polémica, cada vez son más los que aceptan las normas y los que abogan por una convivencia pacífica. Otros vehículos que están ganando adeptos son las bicicletas eléctricas, unos medios de transporte que llevan acoplado un motor eco que facilitan el avance. Pero su precio más elevado todavía mantiene a muchos alejados de su compra.

Por suerte, en 20deCompras tenemos la solución para que puedas ponerle remedio y apostar por este vehículo sostenible: Mediamarkt te ofrece financiación al 0% para celebrar el décimo aniversario de su web y, entre los productos adheridos a la promoción, hemos encontrado el Mi Smart Electric Folding Bike, de Xiaomi, que, gracias a la campaña, puedes pagar hasta en 20 cuotas de 39,95 euros. Además, este modelo está rebajado un 20% para que, de 999,99 euros que costaba, sea tuya por 799. ¿Listo para pasarte a la movilidad sostenible?

Mi Smart Electric Folding Bike de Xiaomi. Mediamarkt

Las prestaciones de este modelo

Diseño ligero y plegable . Este modelo es ligero para que puedas transportarlo con facilidad incluso cuando no lo estás usando. De hecho, pesa 14,5 kilos. Además, es plegable para que puedas guardar en casa o llevarla en un autobús, tren o maletero.

. Este modelo es ligero para que puedas transportarlo con facilidad incluso cuando no lo estás usando. De hecho, pesa 14,5 kilos. Además, es plegable para que puedas guardar en casa o llevarla en un autobús, tren o maletero. Motor y autonomía. Con un motor de 250W, este modelo alcanza una velocidad máxima de 25 km/h y sin que el viento se deje notar. En cuanto a la autonomía, su batería de 5800 mAh ofrece 45 kilómetros con una sola carga.

Con un motor de 250W, este modelo alcanza una velocidad máxima de 25 km/h y sin que el viento se deje notar. En cuanto a la autonomía, su batería de 5800 mAh ofrece 45 kilómetros con una sola carga. Menos esfuerzo y una conducción adaptada a ti . Gracia a su sensor de fuerza TMM4 de la rueda trasera, este vehículo monitoriza la fuerza que ejerces en cada pedaleo y te indica cómo llevar a cabo un menor esfuerzo. También te ofrece cuatro modos de ciclismo con asistencia al pedaleo y regulación de la fuerza eléctrica según tus necesidades.

. Gracia a su sensor de fuerza TMM4 de la rueda trasera, este vehículo monitoriza la fuerza que ejerces en cada pedaleo y te indica cómo llevar a cabo un menor esfuerzo. También te ofrece cuatro modos de ciclismo con asistencia al pedaleo y regulación de la fuerza eléctrica según tus necesidades. Datos en tiempo real. La pantalla que incorpora este modelo y la aplicación móvil con la que se sincroniza monitorizan en tiempo real los datos de pedaleo, distancia, velocidad y consumo de calorías.

