Lydia Bosch desmiente enérgicamente que su hija Andrea Molina esté embarazada

Este miércoles, la revista Diez Minutos sacaba su nuevo número y, en su portada, llevaba una fotografía captada por un paparazzi en la que aparecía Andrea Molina de perfil. El titular era "Luce una sospechosa barriguita" y obviamente se refería a la posibilidad de que estuviese embarazada. Pero ahora, por si había alguna duda, Lydia Bosch, la madre de la susodicha, lo ha desmentido completamente.

La actriz catalana de 57 años aparcaba su coche y comenzaba a andar con bastante celeridad por la calle al caer en la cuenta de que había una reportera de Europa Press que quería hacerle la pregunta del millón, algo a lo que, con tres enérgicas palabras, ha contestado: "Es absolutamente falso".

De esta forma ha zanjado el asunto, no contestando más preguntas de la periodista y dejando que fuera el silencio quien hiciese de intermediario mientras cruzaba la carretera y continuando su camino mientras sacaba el teléfono y se ponía a hablar por él, haciendo oídos sordos a las cuestiones que le planteaban hasta llegar a su casa.

Eso sí, con su "no las he visto" ha querido dejar claro que no ha querido ni interesarse por las instantáneas susodichas. En ellas, la publicación explicaba que Andrea, de 29 años, se encontraba con su novio, Juan Fernández, componente del grupo Marlon, y con otros dos amigos: el vocalista de la banda, Adrián Roma, y la actriz Ana Fernández, que también son pareja.

Andrea y Juan, de hecho, se tomaron a broma en Instagram la información falsa del embarazo y subieron un post en el que aparecía Juan tocándole el vientre a su pareja mientras esta se llevaba la mano a la boca en gesto de sorpresa. El texto que puso Andrea junto a la fotografía no deja lugar a dudas.

"A ver como le explico yo ahora a Juan que lo que tengo en mi 'barriguita' son un plato de coquinas, una de papas bravas, media ración de gambas y una de boquerones", comenzaba diciendo con ironía la también actriz (interpreta a Alba Ochoa en la serie Servir y proteger).

"No se puede ser tan payasa porque después pasa lo que pasa, que entre unos coches hay paparazzis y te sacan unas fotos en mitad de tu momento clown `[payaso en inglés] diciéndoles a tus amigos que de todo lo que has comido parece que estás embarazada", explicaba.

"Lo dicho, familia: embarazo desmentido y... ¡que vivan las comilonas ricas, que te dejan con una tripita redondita, rodeados de los que quieres", finalizaba Andrea Molina, que les aseguraba a Adrián y Ana que aún les quedaba "para ser tíos".