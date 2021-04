La UV, entre les 200 millors del món en investigació i segona d'Espanya en Psicologia, Econòmiques i ADE, segons SIR

En la classificació -que avalua els resultats de les 4.126 principals universitats-, per matèries la institució és segona d'Espanya en tres d'elles: Econòmiques i Econometria, Administració i direcció d'empreses, i Psicologia.

Aquest rànquing, explica la institució acadèmica, classifica institucions universitàries amb més de 100 articles publicats i inclosos en la base de dades Scopus, i ordena aquests centres per un indicador compost que combina tres grups de marcadors basats en investigació, innovació i impacte social mesurat per la visibilitat del seua web.

SIR ho desenvolupa el grup d'investigació Scimago LAB, que treballa en visibilitat científica i reputació online. Com a novetat, en l'edició de 2021, s'ha publicat per primera vegada la versió del rànquing per matèries i per indicadors.

Així, a nivell institucional, l'Universitat de València és cinquena d'Espanya, la mateixa posició que les dos edicions anteriors, i primera de la Comunitat Valenciana, posició que també ocupa des de 2019. Aquest fet, i la millora a escala europea i mundial es produeix en un context en què s'ha incrementat en 229 el nombre de centres analitzats en el rànquing.

Per matèries, la UV és tercera d'Espanya en dos: Física i Astronomia, i Odontologia. També es col·loca com a cinquena en cinc àrees més: Arts i Humanitats, Ciències Agrícoles i Biològiques, Ciències Ambientals, Ciències de la Terra i Ciències Socials. Sumant totes les matèries analitzades, 19, l'Universitat de València està entre les cinc primeres d'Espanya en 10 d'elles, un 52,63%. D'altra banda, en 9 d'aquestes àrees, la UV figura entre les dues-centes primeres del món. Destaquen: Odontologia (posició número 63), Arts i Humanitats (103), Psicologia (105), Estudis de Negocis i Administració (121) i Ciències Socials (131).

Per indicadors, la institució acadèmica valenciana és tercera d'Espanya i la número 111 mundial en l'apartat de societat; sisena d'Espanya i 143 internacional en investigació, i ocupa les posicions 219 i 11, respectivament, en l'apartat d'innovació.

HARVARD LIDERA

Aquest rànquing està liderat a nivell internacional per la Universitat d'Harvard i l'Escola de Medicina d'Harvard; a Europa per Oxford i l'University College de Londres; i a Espanya per les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Autònoma de Madrid i de València.

Els indicadors utilitzats en el rànquing són, entre uns altres, el coneixement innovador, l'impacte tecnològic, l'impacte normalitzat, el el nombre de patents sol·licitades o el nombre d'enllaços a domini web.