Tudanca pide a la Junta pasar "de las musas al teatro" con un plan para extender 'Pajarillos Educa' a toda la CCAA

"No podemos cerrar los ojos ante estas situaciones de exclusión que se dan en los centros gueto", ha advertido el dirigente socialista en su llamamiento a la Junta de Castilla y León para que ponga en marcha un "plan trasversal" encaminado a lograr la plena inclusión social, educativa y laboral desde la premisa, además, de que la educación pública es "la garantía" para conseguir la igualdad de oportunidades y las personas puedan llegar allí donde le permitan sus méritos y no su procedencia.

Tudanca ha puesto como ejemplo el proyecto 'Pajarillo Educa', fruto, ha reivindicado del "trabajo incansable" del Ayuntamiento de Valladolid para visibilizar la problemática que vivía este barrio con 20.000 habitantes de unas 40 nacionalidades, por lo que ha apelado al consenso para poder dar una respuesta conjunta en toda la Comunidad.

"Hay que abrir fronteras, puertas y ventanas para que tengan un futuro a través de estas iniciativas", ha insistido el portavoz del Grupo Socialista que ha aprovechado su visita este jueves al Centro Educa-Pajarillos para exigir el cumplimiento de la PNL aprobada en febrero de 2020 casi por unanimidad -sólo se abstuvo VOX- dirigida a extender este modelo a otros barrios para, ajustándose a sus peculiaridades, impulsar el desarrollo y la calidad de vida, la convivencia, la interculturalidad y la cohesión social.

Tudanca ha apostado por dejar a un lado la crítica política en este asunto y ha reiterado su llamada al consenso y a la unidad y a la colaboración entre las instituciones para que trabajen de forma decidida para acabar con la brecha de la exclusión social que, según ha advertido además, se ha agravado durante la pandemia, por ejemplo, en términos de absentismo, como ha corroborado Javier Alonso, profesor del Instituto Galileo y representante de la Plataforma que ha reclamado "un empujón" definitivo para esta iniciativa.

"No me quiero poner en la tesitura de que también en una cosa tan sensible la Junta incumpla", ha aseverado Tudanca que se ha mostrado confiado de que al Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos le quede aún "un poco de cordura" para implementar el contenido de la PNL aprobada el pasado año.

El texto de la PNL conjunta suscrita por los cuatro grupos con representación en las Cortes -Socialista, Popular, Ciudadanos y Mixto- instaba a la Junta a que, en el marco de sus competencias y en coordinación con las administraciones municipales, apoye los planes de dinamización e impulso a los entornos urbanos con un especial acento en el papel de las asociaciones y de la comunidad educativa como "motor de cambio" para el desarrollo.

Patricia Gómez, del PSOE; Noemí Rojo, del PP; Ana Carlota Amigo, de Ciudadanos, y Laura Domínguez, de Podemos-Equo, reivindicaron entonces el ejemplo de Pajarillos Educa, una plataforma que aglutina a las 12 comunidades educativas del barrio vallisoletano donde conviven 40 nacionalidades, como "perfecto arquetipo" de un proyecto que fomenta el éxito socio-educativo y la participación vecinal para promover la mejora de la convivencia y de las condiciones de vida.

También recordaba que la Junta de Castilla y León ha asumido su compromiso con la Agenda 20/30 con la inclusión y la lucha pobreza como unos de sus grandes retos para que nadie se quede atrás y haya recursos y posibilidades reales de integración social.