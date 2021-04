PP dice que un auto del juez Ruz ya señaló en 2014 que "no era preciso investigar más la compra de la sede en La Rioja"

"Por mucho que Ocón se empeñe en viajar al pasado no va a conseguir alterar lo ocurrido. No hay caso, no lo ha habido nunca. Como tampoco hay ninguna novedad sobre lo ya declarado previamente, ni por parte de la UDEF, ni de los testigos que han ratificado ante la Audiencia Nacional las declaraciones realizadas en 2014".

En este sentido, el Partido Popular de La Rioja exige a los dirigentes socialistas que "no mientan, que dejen trabajar a la Justicia y, sobre todo, que respeten sus decisiones, entre las que destacada la de no encausar a ningún representante de esta formación política en nuestra Comunidad".

"El secretario general del PSOE de La Rioja sigue sin encontrar su sitio", ha añadido el PP. "No sabe ya sobre qué opinar y a quién criticar, después de que su compañera Andreu le fulminase del Ejecutivo por incompetencia en plena pandemia. Cada día que pasa, su trascendencia en la política riojana, marcada por los escándalos y las crisis en el seno del Gobierno de Andreu, es más residual", han resaltado.

Cuca Gamarra, en 8 años como Alcaldesa de Logroño, "dio muestras más que suficientes de su intachable forma de gobernar, su tolerancia cero con la corrupción y la ausencia del más mínimo reparo sobre la gestión de los fondos públicos". Este "ataque gratuito a la actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso evidencia el buen trabajo que Cuca Gamarra realiza defendiendo los intereses de La Rioja y de los riojanos frente al abandono del PSOE y del Gobierno de Andreu".