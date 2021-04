DJs i treballadors de l'oci nocturn trenquen discos en el Palau de la Generalitat per a exigir se'ls permeta treballar

Des del col·lectiu han criticat el que consideren "veto" de la Generalitat sumant-se a la "acampada" que hi ha a les portes de la seu del govern valencià promoguda per la Coordinadora Empresarial d'Oci i Hoteleria (CEOH). Segons han asseverat, "suposa la injusta criminalització i abandó d'un dels col·lectius que més ha fet per mantindre l'ànim de tota la població" durant el confinament.

A més, consideren "dramàtica" i "injusta" la situació de "abandó i desprotecció econòmica" en la qual es troben al voltant de 2.000 treballadors d'aquest sector, segons els seus càlculs. L'activitat de DJs va ser prohibida per resolució el passat 30 de desembre.

Per a la CEOH, la mesura és "absolutament inversemblant, sense cap tipus de precedent i que no ha sigut implantada en cap altra comunitat autonoma, la qual cosa deixa en evidència les decisions del Govern valencià".

"Si la cultura és segura, i es donen les condicions per a realitzar actuacions de música en directe en diferents auditoris i palaus de la música de titularitat pública, cal acabar amb la discriminació dels disc jockeys i la música electrònica", han reivindicat.

També ha participat en l'acció l'Associació Espanyola de DJs i Productors (AEDYP). El seu portaveu a València, Luis Bonías, ha indicat que altres sectors com els monologuistes ja estan actuant. Així, ha considerat que podrien tornar a treballar i realitzar accions com "modular en un moment d'eufòria, relaxar-ho, donar les normes i fer el possible perquè la gent es tranquil·litzara".

"CRIT D'AUXILI" A TRAVÉS DE LA MÚSICA

Com un "crit d'auxili" a través de la música, han desenvolupat una sessió ininterrompuda de música, retransmesa per streaming que "ha comptat amb alguns dels DJs més reconeguts de la Comunitat Valenciana".

La sessió està tenint lloc fins a les 14.00 hores, tindrà 'sets', actuacions i 'live acts' de DJ valencians i compta, també, amb connexions de companys de professió, artistes i productors a nivell internacional perquè "s'escolte la crítica situació que el col·lectiu de la música, del ball, els locals d'oci i artistes estan patint en aquests moments".