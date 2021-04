Al banquillo por contratar a 85 becarios para hacer el trabajo de empleados: eran "más de la mitad" de la plantilla

Una gran cantidad de empresas en España cuentan con becarios en sus plantillas. Habitualmente son jóvenes con poca experiencia y que desde la universidad le invitan y exigen que para terminar la carrera hayan pasado un tiempo mínimo en una empresa elaborando una función relacionada con su carrera. No tienen derecho a vacaciones y su sueldo depende íntegramente de cada compañía, pudiendo remunerarlas con la cantidad que se considere, incluido cero euros.

Ante esta situación, en la que se encuentran miles de jóvenes en España, una empresa está acusada de querer sacar ventaja de estos profesionales poco experimentados. Se trata de la empresa cacereña Sferaone Solutions, filial de Gamma Solutions, la cual contrató presuntamente a 85 becarios para que realizasen labores que son propias de los empleados con contrato fijo.

Todo comenzó con la denuncia de uno de estos becarios, que denunció a la empresa por no permitirle disfrutar de sus vacaciones. Esto provocó una inspección de trabajo que sacó a la luz cual era la forma de actuar de esta empresa. La Seguridad Social señaló que "más de la mitad" de los empleados tenían contrato de becario. Sin embargo, firmaban cláusulas de responsabilidad mas bien propias de "alta dirección", ya que incluían confidencialidad o derechos de propiedad intelectual.

"Nadie les tutorizó ni en la parte teórica ni en la práctica. Además muchos de esos cursos no guardaban relación con el objeto de la empresa (dedicada a la rama tecnológica), porque eran de bolsa, de prevención de riesgos laborales o de Photoshop", declaró el representante de la Seguridad Social en el juicio. Además, este responsable fue más allá e indicó que "nadie en la empresa conocía los cursos que realizaban".

Además de estas condiciones, los contratos que firmaban los becarios incluían algunas cláusulas polémicas, como la que indicaba que se les podía despedir si faltaban más de un día a su puesto de trabajo, además de tener el mismo horario que los trabajadores con contrato indefinido. "Lo que se hacía era contratar a un trabajador normal y corriente pero como un becario. La encargada de Recursos Humanos reconoció durante la inspección que hacían el mismo trabajo que los demás pero más despacio", según apunta el El Periódico de Extremadura.

El Juzgado de lo Social Número 1 es el encargado de investigar la causa. En caso de que se estime que la práctica de esta empresa fue fraudulenta e intencionada, la compañía tendrá una deuda con la Seguridad Social de un total de 400.000 euros.

Por su parte, la empresa ha criticado que durante la inspección se entrevistase solo a 28 de los 85 becarios y su abogado ha señalado en el juicio que "los becarios han sido becarios. El disfrute de una beca no implica que no haya ningún trabajo real. Está acreditado que el día que llegan no saben nada y el día que se van, saben mucho. A nadie le ha importado si han salido o no formados".

Además, en el juicio ha habido disparidad de relatos entre los becarios que han declarado. Algunos han pasado ya a tener contrato dentro de la compañía, incluso como directivos, y han negado todas las acusaciones y aseguran que no hubo fraude. Los demás, sin vínculos con la empresa, denuncian que su contrato era de becario pero elaboraban las mismas funciones que los empleados.