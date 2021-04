El modelo de Conga con cerca de 12.000 valoraciones aún es el más vendido de Amazon... ¡y ahora cuesta 170 euros!

Aunque puede complementarse con otros aliados de limpieza como las escobas verticales, nadie duda ya de que tener un robot aspirador es fundamental para librarnos de una buena carga en las tareas domésticas. De hecho, es uno de nuestros principales guerreros del batallón de limpieza que siempre lucha con eficacia para conseguir una casa libre de partículas. Pero en un mercado tan competitivo en el que cada día son más las marcas que se animan a lanzar su propio dispositivo de limpieza, lo difícil es decantarnos por el modelo adecuado para nuestro hogar sin que ello suponga una merma para nuestro bolsillo.

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta es si queremos que solo aspire o que, por otro lado, también sea capaz de fregar gracias a un tanque mixto, con lo que conseguimos que un solo dispositivo lleve a cabo dos tareas. También es importante determinar el grado de tecnología que incorpore el modelo en cuestión: además de que algunos incluyen tecnología láser para limpiar, muchos son capaces de crear mapas de nuestro hogar para conseguir un resultado más eficiente. Su conectividad y las prestaciones de la aplicación móvil con la que se sincroniza también influyen en nuestra compra.

Pero, además, las valoraciones de los que ya los han probado pueden ayudarnos a decantarnos por un modelo y por otro. En 20deCompras hemos ido en la búsqueda de uno con muchas opiniones en Amazon... ¡y aquí te lo traemos! Se trata de la Conga 1090, un dispositivo cuatro en uno que aspira, barre, friega y pasa la mopa que ya ha convencido a muchos usuarios, puesto que tiene le etiqueta de ‘más vendido’ y ha recibido cerca de 12.000 valoraciones. Aunque lo mejor es que ahora está rebajado y puede ser tuyo por 169 euros. ¿Listo para dejar que otro haga esta tarea por ti?

Cuenta con sistema BestFriend Care, la Conga 1090. Amazon

Las mejores prestaciones del 1090 de Cecotec

Si hay una característica que nos enamora de este robot aspirador de Cecotec es su carácter todoterreno: aspira, barre, friega y pasa la mopa según nuestras necesidades; asegurándonos que no hay superficie de casa que no brille a su paso. Pero, aunque sea nuestra prestación favorita dada su utilidad, no significa que sea la única. ¿Quieres saber qué más puede hacer para aliviar tu carga mental en el hogar?

Control domótico. Uno de los aspectos más interesantes y evolucionados de este modelo es que no hace falta estar en casa para encenderlo y que empiece a trabajar. Ya sea a través de la aplicación móvil o mediante un comando de voz, podemos activarlo y pedirle que aspire las zonas del hogar que más nos interesan para que, al llegar de trabajar, todo esté en orden e impoluto.

