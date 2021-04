Unides Podem demana el tancament "immediat" del CIE de Sapadors i la reconversió a un centre de víctimes de migracions

Així es desprèn de la PNL que acaba de presentar el partit en Les Corts Valencianes amb l'objectiu que el Consell inste el Govern central al tancament "definitiu" d'aquestes instal·lacions, tal com ha traslladat la campanya CIE No.

Unides Podem porta ja anys sol·licitant el tancament d'aquest centre i ara se suma el suïcidi d'un intern en 2019, un jove de 23 anys d'origen marroquí que va arriscar la seua vida en el mar Mediterrani en busca de una vida millor.

La justícia va obrir una investigació sobre este tema i recentment l'ha tancat al no veure delicte penal. No obstant açò, sí va manifestar que el sobreseïment de la causa no denotava que l'atenció que va rebre l'intern en el CIE fóra impecable ni que no existira alguna classe de responsabilitat.

Després del suïcidi, es va crear un protocol amb mesures antisuïcidis dictat pel jutge de Control del CIE de Sapadors per a evitar que ocorregueren esdeveniments similars.

MORTS I PETICIONS

El partit polític recorda en la seua PNL que des que es van obrir els CIE hi ha hagut moltes morts de persones migrants: 10 han mort en el seu trasllat o dins dels seus murs. I també ha al·ludit a la petició de tancament des de fa temps per part de diferents entitats i organismes com a Casa Marruecos, campanya CIE No o València Acull.

Davant aquesta situació, Unides Podem sol·licita el tancament "definitiu" i "immediat" del centre i l'aplicació "de forma fefaent" de les mesures antisuïcidis dictades pel jutge per a evitar fets com el registrat en 2019.

A més, reclama la reconversió de la infraestructura del CIE de Sapadors en un Centre de Memòria de les Víctimes de Migracions, així com d'ús comunal per a associacions i entitats del tercer sector que treballen pels drets de les persones migrants i sol·licitants d'asil.