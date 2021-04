El Pla Convivint creará 6.600 nuevas plazas públicas en residencias y centros de día y creará 3.500 puestos de trabajo

Así, lo ha destacado este jueves la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, en la presentación de esta iniciativa, el primer plan de infraestructuras del sistema público valenciano, que tendrá una financiación "múltiple" procedente de fondos propios de la Generalitat, de ayudas europeas y aportaciones municipales. El acto, celebrado en el Palau de la Generalitat, ha sido clausurado por el president, Ximo Puig.

Puig ha recalcado que es un "momento histórico" porque supone desarrollar una "herramienta potente" de consolidación del "estado social valenciano" que seguirá combatiendo el "agujero negro" en el que "anteriores gobiernos habían sumido a los servicios sociales", sobre los que pesaba una "diferencia catastrófica", en términos de convergencia, con la media estatal de gasto. Además, ha destacado la relevancia del objetivo de universalización de los servicios sociales ya que logrará una sociedad "más cohesionada" y "más humanizada", y, por tanto, también "más decente".

Por su parte, Oltra ha recalcado que este plan supone pasar "del caos al orden" ya que al llegar el Botànic al Gobierno "el sistema era en realidad un no sistema, sin orden ni concierto" sustentado en "542 reinos de taifas" que generaba "una falta de equidad en el territorio" donde "no se construía nada público" sino que eran "monopolios privatizados" en los que las infraestructuras se construían por "intereses económicos y criterios arbitrarios que luego provocaban que muchas veces quedaban vacíos porque no había demanda".

Por contra, ha destacado que el nuevo plan supondrá "la dignificación de la red pública", tanto por la construcción de nuevos espacios como por la adecuación de instalaciones que en muchos casos llevaban más de 30 años sin ninguna reforma, y en todos los casos se basará en el nuevo modelo residencial centrado en la persona para hacer estas instalaciones lo más parecido a sus viviendas y contarán además con espacios intergeneracionales. Además, todas las infraestructuras incorporarán las enseñanzas de que ha dejado la covid para poder afrontar mejor futuras posibles pandemias.

Además, ha recalcado que se asegura la equidad territorial, garantizando que todos los departamentos de servicios sociales, que básicamente coinciden con los sanitarios para facilitar la coordinación, tengan al menos un recurso de cada tipología y habrá un recurso público diurno a menos de 20 minutos y a 30 si es residencial.

Además, funcionará como "tractor de la economía valenciana" y desde "una perspectiva feminista", basada en las tres C, criar, cuidar y curar, ya que crearán más de 3.500 puestos de trabajo directos desde una óptica de "calidad y estabilidad".

Asimismo, ha resaltado también su carácter ecologista y de fomento de la accesibilidad universal y dentro de la voluntad de la lucha contra la despoblación, habrá "una discriminación positiva" a favor de los servicios de proximidad en el ámbito rural y de interior.

MAPA DE NECESIDADES

El Pla Convivint 2021-2025 se ha elaborado a partir del Mapa de Necesidades, un trabajo realizado desde el Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales, a través de una metodología pionera en España que ha tenido en cuenta tanto indicadores sociales y poblacionales como de vulnerabilidad y demanda efectiva para poder fijar con "objetividad" los recursos que se requieren.

Así, este mapa concluye que hay más necesidades de recursos en las grandes ciudades, la provincia de Alicante y en algunos sectores en zonas de interior y por tipo de recursos los más necesarios son los centros de día porque además, gracias a su labor de prevención y promoción de la autonomía, permiten que luego se necesiten menos residencias.

En concreto, en el ámbito de personas mayores las mayores necesidades de plazas se registran en las ciudades de València, Elche y Alicante, de diversidad funcional en Valencia, Baix Maestrat y Las Marinas, de salud mental en la Vega Baja, Baix Vinalopó y las Marinas, y en infancia sobre todo en la provincia de Alicante.

Oltra ha señalado que este plan se ha diseñado desde los principios de transparencia y participación, ya que se ha consensuado con todas las administraciones municipales durante cuatro meses, lo que "agilizará su ejecución" porque "ya se sabe dónde hay un solar o un edificio para rehabilitar que puede ser aprovechado". Además, se trata de un documento "vivo" que se irá actualizando a medida que surjan nuevas necesidades.

En el ámbito de personas mayores, contempla 100 actuaciones y una inversión de 279 millones, que permitirán duplicar el número de residencias públicas y multiplicar por 12 los recursos de atención diurna, además de instalar puntos de atención en la proximidad en el mundo rural, que consistirá en un centro de día con extensiones que serán gestionadas por el mismo personal, y que en su mayoría estarán en la provincia de Castellón.

Asimismo, incluye una inversión de 81 millones destinadas a 27 actuaciones en el ámbito de la diversidad funcional, lo que permitirá duplicar el número de recursos públicos hasta llegar a las 17 residencias y los 10 centros de día u ocupacionales.

SALUD MENTAL, INFANCICA Y MUJERES MALTRATADAS

La inversión en actuaciones en centros para personas con problemas de salud mental será de 74 millones de euros, multiplicando por cuatro el número de centros públicos y garantizando la existencia de un recurso en todos los departamentos. Al respecto, ha señalado que aquí es donde más déficit de recursos hay porque "todos los municipios quieren tener un centro de mayores pero la salud mental sigue estando muy estigmatizada".

Del mismo modo, se mejorará la red de centros de atención diurna destinados a la infancia y la adolescencia más vulnerable, con 20 nuevos centros, la mayoría de los cuales se ubicarán en la provincia de Alicante.

Por último, la red para mujeres víctimas de violencia de género recibirá una inversión de 3 millones para la puesta en marcha de 6 nuevos recursos, y también está prevista una inversión de 96 millones para actuaciones en 57 centros destinados a dignificar las instalaciones que ya están en marcha.