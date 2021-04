Fundació per Amor a l'Art forma a veïns i professionals per a previndre el suïcidi

L'entitat sociocultural va viure l'any passat una temptativa de suïcidi en un dels col·lectius als quals atén i eixe va ser el detonant del curs de formació que reben a partir d'aquest mes els empleats de la fundació, els seus veïns del barri de Marxalenes i professionals del sector social.

El suïcidi, recorden, és la principal causa de mort per circumstàncies no naturals a nivell mundial. A Espanya, provoca el doble de morts que els accidents de trànsit i més víctimes que la violència de gènere. No obstant açò, existeixen molt pocs mitjans per a previndre-ho i segueix sent una qüestió tabú en la majoria d'agendes socials.

L'escriptora, professora i assessora especialista en Prevenció de Suïcidi Dolors López, després de la defunció de la seua filla fa una dècada, va escriure 'Te nombro', un llibre en el qual relata la seua experiència, s'acosta a les persones que han patit el mateix que ella i tracta d'ajudar a previndre morts evitables en visibilitzar-les, trencar mites i tabús i mostrar-les amb altres perspectives.

Els participants en les formacions que imparteix López en Bombas Gens són, a més del personal de la Fundació Per Amor a l'Art, veïns del barri de Marxalenes, convidats a través de la seua associació i personal de les diferents entitats que treballen en xarxa amb la fundació.

Les sessions, que han començat aquesta setmana i finalitzaran el 2 de juny, tractaran les emocions, l'afrontament i la prevenció.

"El que se suïcida no vol morir, vol deixar de patir", explica Dolors López com a punt de partida per a entendre millor què significa i para, amb la seua ajuda, aprendre a previndre-ho cadascun en el nostre entorn. Eixe és l'objectiu d'aquest curs.

L'Organització Mundial de la Salut ha realitzat informes que asseveren que el suïcidi, amb les mesures adequades, es pot previndre. Per açò mateix, López assegura: "El suïcidi no és un problema particular, familiar, sinó que és social" i afig: "totes les persones podem fer alguna cosa per previndre-ho, si sabem què cal fer".

El director de l'àrea social de la FPAA, Roberto Simón, explica que és molt important dotar de ferramentes i capacitats en una temàtica "tan complicada i tabú per a la majoria de les persones". I afig: "Per açò, des de la Fundació Per Amor a l'Art considerem de vital importància realitzar aquest tipus de formacions, tant a professionals com als quals no ho són i per açò hem obert aquestes formacions a totes les persones interessades".

La vicepresidenta de la FPAA, Susana Lloret, apunta que "el suïcidi és un problema social que afecta a moltes més persones de les quals creiem, perquè roman ocult, perquè genera sentiments de culpa en l'entorn familiar, perquè està envoltat de silenci". "Mirar per a un altre costat no serveix de res. Hem d'afrontar aquest problema. I la formació i la informació és el primer pas per a la prevenció. Eixe és el sentit d'aquesta nova iniciativa de la fundació", conclou.