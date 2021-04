El Ayuntamiento aprueba limitar los alojamientos turísticos en Logroño a los pisos inferiores de los edificios

Son las principales directrices que regirán la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para el reconocimiento de este tipo de pisos, que, ahora mismo, no existen como tales en la normativa del Ayuntamiento de Logroño, como ha apuntado la concejala de Economía, Hacienda, Comercio y Turismo, Esmeralda Campos.

La modificación inicial se ha aprobado este jueves en el pleno ordinario de abril, con los votos a favor de PSOE, UP y PR+, y la abstención de Cs y PP.

Campos ha reseñado que "en los últimos años, se ha visto un cambio en el modelo de alojamientos, dando paso cada vez más a las viviendas turísticas", que, como ha calculado, son ya "casi el 50% de los alojamientos de la ciudad", lo que supondía, en 2019, más de 570 pisos y casi 3.300 plazas.

Así, ha incidido en que "el PGM está obsoleto en este aspecto, no contempla estas viviendas, que no existían en el momento de su redacción, y en las modificaciones posteriores y en la adaptación a la legislación urbanística autonómica de 2002 no se contemplaba su uso". De todos modos, los pisos turísticos sí están regulados mediante la Ley de Turismo de La Rioja, aunque ahora se busca su mejor ordenación.

De este modo, en la modificación puntual que se aprobará el jueves, "se va a contemplar las viviendas turísticas como una opción de alojamiento más, como los hoteles y las pensiones". "No se trata de regular su uso, que ya se contempla en la Ley, sino de crear una normativa meramente urbanística para su sostén, ya que hoy no existen en el PGM", ha afirmado Campos.

Con la modificación "se logrará una mejor distribución de estas viviendas, más equilibrada", que indica su instalación a partir de este momento en las plantas inferiores de los edificios comunes, o la posibilidad, igualmente, de que ocupen un edificio completo de forma independiente.

A raíz de esta regulación, la concejala ha señalado que "se instalarán estos pisos en las plantas bajas, entreplantas y primeras plantas", con una consideración similar a las academias, oficinas comerciales o consultorías. Algo, ha subrayado, que "además, podrá llevar a ocupar locales de este tipo vacíos y evitar su degradación".

También se contempla la instalación en los llamados entrepisos, situados entre los bajos y las entreplantas y que, en palabras de Campos. Además, para las viviendas turísticas ya existentes, se contempla un régimen transitorio.

"Las instalaciones de este tipo que se encuentren en terceros, cuatros o pisos superiores, deberán comunicar su existencia para poder acogerse a este régimen transitorio. Así, podrán pedir licencia al Ayuntamiento para obras de mejora, pero no de ampliación", ha explicado la edil.

En el turno de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas se ha negado a intervenir, en protesta por una decisión anterior del presidente del pleno, negando la palabra a los portavoces de PP y Cs en un punto retirado del orden del día de la sesión. Por su parte, la concejala de UP Amaia Castro ha agradecido el "esfuerzo por evitar la gentrificación".

El portavoz de Cs Ignacio Tricio, ha advertido que "el turismo desaparecerá de la ciudad si le siguen prestando una nula atención a este sector", por lo que ha pedido que "despierten y trabajen, porque esta ciudad está hibernando desde que ustedes entraron en el Gobierno municipal".

Patricia Lapeña, del PP, ha criticado que la modificación "carece de consenso, no se adapta a la realidad de la ciudad y aplica medidas excesivamente restrictivas, alejadas del escenario real de este tipo de viviendas en Logroño", equiparando "una en el Casco Antiguo con una en La Cava" o con los hoteles o casas de huéspedes "cuando no tienen nada que ver", lo que genera "inseguridad jurídica" para estos negocios.

SOSTENIBILIDAD.

Por otro lado, se ha aprobado, con la unanimidad de todos los Grupos municipales, otra modificación puntual del Plan General de la ciudad (PGM), mediante la cual, se actualizarán las normas urbanísticas con el objetivo de que terrazas más grandes y muros más gruesos no computen en la edificabilidad de las viviendas.

Como ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, la finalidad de esta modificación "es actualizar las normas urbanísticas del Plan General para fomentar que los nuevos edificios de la ciudad, así como las rehabilitaciones de los que ya existen, puedan incorporar soluciones técnicas y funcionales que mejoren su eficiencia energética, su accesibilidad y, en general, su sostenibilidad".

La modificación planteada propone regular el cómputo de la edificabilidad de un edificio. No se tendrá en cuenta, por ejemplo, el grosor de los muros por encima de los 30 centímetros, para poder hacer muros más gruesos; tampoco computará la edificabilidad de una terraza por vivienda de más de 6 metros cuadrados, sin límite de superficie.

También se permitirá la combinación de cubiertas planas e inclinadas para que sea compatible la instalación de maquinaria vinculada a la eficiencia energética y la producción de energía renovable; y se incluye el aumento de 2,35 a 3 metros de las alturas de la edificación para facilitar las instalaciones y para optimizar la ocupación de locales en planta baja.

Incluye, por último, diferenciar los cuartos de guarda de bicicletas de las salas comunitarias, de tal forma que se puedan realizar los dos espacios sin computar edificabilidad, hasta un máximo de 2,5 metros cuadrados por vivienda, y se podrán construir en zonas calificadas como residencial, complementario de la vivienda, dotacional o, incluso, en espacio libre privado, donde se podrá hacer una construcción auxiliar.

Rubén Antoñanzas ha destacado la "mejora" que se introduce en las normas, algo valorado también por José Manuel Zúñiga, de UP; por Cs, Rocío Fernández ha lamentado "la falta de ambición" de las modificaciones; desde el PP, Antonio Ruiz Lasanta ha criticado que es un proyecto "por la puerta de atrás y sin contar con nadie", para una modificación "incompleta y excluyente", según su portavoz, Conrado Escobar.

Para cerrar el debate, el alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha subrayado que la parte resolutiva del pleno de abril ha contado con 14 puntos "lo que demuestra que las cosas se mueven, se van cerrando cosas que llevaban abiertas más de 10 años, hay aquí un trabajo que está mejorando la vida de los logroñeses".

Y, en respuesta a las críticas del PP sobre "falta de diálogo" y "sectarismo" del Gobierno municipal, les ha recordado que "ustedes son del partido que se opone de manera sistemática a extender los derechos de la gente". "Ustedes no quieren avanzar al ritmo que la sociedad necesita, la ciudad sí que estaba parada con ustedes. Me gustaría ir más rápido con muchas cosas, espero contar con el avance del PGM este año", ha concluido el primer edil logroñés.