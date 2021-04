CSIF denuncia que Policia Local de Castelló segueix sense servici informàtic 17 dies després del ciberatac

La Central Sindical Independent i de Funcionaris CSIF ha denunciat que, més de dos setmanes després del cibertac que va deixar bloquejats els sistemes informàtics de l'Ajuntament de Castelló, la Policia Local "segueix sense servici i sense poder accedir al sistema, la qual cosa està dificultant greument la realització de tasques habituals com la tramitació de diligències i atestats, amb els perjuís que açò comporta".

Des del sindicat han explicat que "aquest atac informàtic ha deixat en evidència les manques del servici d'emergències, que s'està deixant per al final en lloc de tractar de restablir-ho com un servici prioritari".

"No solament no s'han habilitat ordinadors alternatius amb impressora perquè els agents puguen accedir a requisitòries, antecedents o a les dades de la Direcció general de trànsit, sinó que, davant la falta de previsió i l'escassa capacitat de reacció de l'equip de govern, els agents estan resolent aquestes tasques amb notes a mà o consultes directes a altres cossos policials, la qual cosa redunda en un clar perjuí per a la ciutadania", han lamentat des de CSIF.

Sobre este tema, des del sindicat han assenyalat que, més enllà de les conseqüències del ciberatac, l'equip de govern "segueix sense donar resposta a les millores en matèria de seguretat que CSIF reclama des de fa anys", per la qual cosa han presentat un nou escrit en aquesta línia.

"Des de l'anterior legislatura hem traslladat en reiterades ocasions diverses propostes per a millorar la prestació del servici de seguretat municipal, propostes que li vam tornar a traslladar per escrit el passat estiu al nou regidor delegat, David Donate, quan va substituir el regidor Omar Braina en el càrrec després de la reconfiguració de l'organigrama municipal", han indicat des de CSIF. Sobre este tema, han apuntat que "malgrat el canvi de regidor, la resposta ha sigut la mateixa: cap".

MILLORES

Entre altres millores, des del sindicat sol·liciten reconfigurar el model de la Policia Local de Castelló "davant la pràctica desaparició de la secció de trànsit, la irrecognoscible secció de proximitat o la separació en dos grups diferents del Grup d'Investigació i Protecció (GIP) i l'Unitat de Comeses Especials (UCE), quan haurien d'estar unificats".

A més, demanen reduir la temporalitat, ampliar els accessos de la sala policial d'emergències a bases de dades d'interés policial, com la DGT o requisitorias, o la creació d'un protocol específic respecte al Cos Nacional de Policia, "ja que algunes intervencions s'estan traslladant a aquest cos, quan per protocol les primeres diligències o diligències de prevenció haurien correspost a la Policia Local", han explicat.

Per açò, des de CSIF han presentat un nou escrit dirigit a Alcaldia en el qual reclamen "que es comencen a adoptar mesures per a millorar de manera efectiva la Policia Local de Castelló i traure un major partit als mitjans disponibles en matèria de seguretat".