'Insiders', el 'reality' de Netflix al que se va sin saber a qué y en el que irse de la lengua te deja fuera

La plataforma Netflix ha dado más detalles de Insiders, el reality que prepara en España junto a la productora iZen.

Insiders tendrá un premio de 100.000 euros y el hecho de que no se sepa mucho sobre qué va o de su mecánica es parte de la gracia, pues mantener el secreto será la prueba más difícil de sus concursantes.

El casting para este reality está abierto y es online por el momento, aunque el casting final se hará este próximo mayo en Madrid.

La cuestión es que los que se apuntan no saben en qué consiste y si una vez dentro lo cuentan o se van de la lengua, serán eliminados del reality, una de las creaciones impulsadas por Álvaro Díaz, Director de Contenidos de no ficción de Netflix España y exdirector de Gran Hermano y Zeppelin.

Insiders tendrá una presentadora, cuyo nombre aún no se ha revelado, aunque sí han adelantado que no se ha prodigado en este tipo de formatos y que su personalidad es "impredecible".

Netflix ya cuenta con algunos realities de producción propia, pero de factura extranjera como Terrace House, Love is Blind, Too Hot to Handle o las diferentes versiones internacionales de The Circle, e Insiders es el primero hecho en España.