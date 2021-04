Unides Podem pide el cierre "inmediato" del CIE de Zapadores y su reconversión a un centro de víctimas de migraciones

Así se desprende de la PNL que acaba de presentar el partido en Les Corts Valencianes con el objetivo de que el Consell inste al Gobierno central al cierre "definitivo" de estas instalaciones, tal y como ha trasladado la campaña CIE No.

Unides Podem lleva ya años solicitando el cierre de este centro y ahora se suma el suicidio de un interno en 2019, un joven de 23 años de origen marroquí que arriesgó su vida en el mar Mediterráneo en busca de una vida mejor.

La justicia abrió una investigación al respecto y recientemente la ha cerrado al no ver delito penal. Sin embargo, sí manifestó que el sobreseimiento de la causa no denotaba que la atención que recibió el interno en el CIE fuera impecable ni que no existiera alguna clase de responsabilidad.

Tras el suicidio, se creó un protocolo con medidas antisuicidios dictado por el juez de Control del CIE de Zapadores para evitar que ocurrieran acontecimientos similares.

MUERTES Y PETICIONES

El partido político recuerda en su PNL que desde que se abrieron los CIE ha habido muchas muertes de personas migrantes: 10 han fallecido en su traslado o dentro de sus muros. Y también ha aludido a la petición de cierre desde hace tiempo por parte de diferentes entidades y organismos como Casa Marruecos, campaña CIE No o València Acull.

Ante esta situación, Unides Podem solicita el cierre "definitivo" e "inmediato" del centro y la aplicación "de forma fehaciente" de las medidas antisuicidios dictadas por el juez para evitar hechos como el registrado en 2019.

Además, reclama la reconversión de la infraestructura del CIE de Zapadores en un Centro de Memoria de las Víctimas de Migraciones, así como de uso comunal para asociaciones y entidades del tercer sector que trabajan por los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.