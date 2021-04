El Consell agilitzarà la cobertura de 1.524 vacants per a gestió administrativa i atenció en servicis públics

Els departaments que dirigeixen Vicent Soler i Gabriela Bravo han disposat una dotació econòmica de 61,5 milions d'euros per a reclutar capital humà amb l'objectiu d'augmentar i millorar la gestió administrativa i l'atenció en servicis públics fonamentals en l'Administració de la Generalitat.

El 'Pla d'Actuació 2021' estableix que, del total de llocs aprovats, 783 places estaran destinades a la cobertura de llocs de gestió administrativa de les conselleries i organismes autònoms i 731 places per a vacants d'atenció directa, que estaran destinades principalment als departaments del Consell que presten servicis públics fonamentals, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

També inclou les àrees amb competències en matèria de Justícia (com les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte), Economia (Labora i Invasat) o Agricultura (agents forestals), així com els servicis PROP amb un cost de 49,8 milions d'euros.

A aquestes vacants se sumarà la previsió de cobertura de 302 jubilacions en el conjunt de tots dos departaments i organismes autònoms de la Generalitat amb un cost d'11,7 milions d'euros. D'aquesta forma, al llarg de l'exercici, la Generalitat preveu cobrir un total de 1.826 places amb un cost aproximat de 61,5 milions d'euros.

Hisenda i Justícia van fixar que es podria cobrir, en aquest 2021, fins a un 50% de les vacants disponibles en cada departament i organisme autònom del sector públic valencià per als llocs de gestió administrativa, deixant fora d'aquest còmput els llocs que els departaments necessitaren cobrir per a vacants d'atenció directa.

"PLA REALISTA I ÚTIL"

"Hem previst la cobertura pressupostària tenint en compte les necessitats que cada departament de la Generalitat ens ha traslladat per a forjar un pla realista i útil", ha assegurat Soler. Per la seua banda, Bravo ha destacat que s'ha dut a terme "un treball exhaustiu per a unificar criteris de manera que no es produïsca minva alguna en l'atenció essencial que presta l'administració autonòmica a la ciutadania valenciana i que la tramitació per a la cobertura d'aquests llocs siga el més àgil possible."

Des de l'aprovació en 2018 de l'Orde 1/2018 per la qual es regula el procediment d'autorització en matèria de personal i cobertura de vacants, les conselleries amb competències en matèria d'Hisenda i Funció Pública aproven anualment per a cada departament i organisme autònom un Pla d'Actuació que arreplega el nombre de places a cobrir i les seues necessitats de personal.

En 2020, no obstant açò, la Generalitat no va poder aprovar aquest protocol a causa de la pandèmia de la covid. No obstant açò, des de les direccions generals de Pressupostos i Funció Pública s'han autoritzat les vacants sol·licitades per cadascuna de les conselleries de manera excepcional, tal com estableix l'article 16 d'eixe orde.

D'aquesta forma, i una vegada autoritzades el total de places vacants, serà cada departament el que decidisca sobre la seua cobertura i els llocs als quals els destina, sense necessitat de ser ratificats de forma individual per la direcció general de Pressupostos i la de Funció Pública, la qual cosa permetrà guanyar en eficàcia i rapidesa en la seua cobertura.

GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS

A més de les places arreplegades en el Pla d'Actuació 2021, la Generalitat també té previst al llarg de l'exercici ampliar la seua dotació de personal amb els llocs necessaris per a la gestió extraordinària dels projectes vinculats als fons europeus de recuperació Next Generation i React.

Per a açò, una vegada que es concreten els projectes que gestionarà cada departament i les necessitats de personal addicional que impliquen pel volum pressupostari dels mateixos, es determinarà el nombre de places pertinents, així com la seua tipologia. En qualsevol cas, no s'inclouen dins de l'acord aconseguit entre les conselleries de cobertura de fins al 50% de les vacants i seran addicionals a les mateixes.

"Ens trobem davant un doble repte al que hem de donar una resposta àgil i eficaç: d'una banda, fer front a les conseqüències de la crisi econòmica generada per la covid-19, que ha comportat la creació de línies d'ajudes per part del Consell per a ajudar els sectors més afectats englobades pel Pla Resistir, i, per una altra, la gestió dels fons europeus Next Generation", ha indicat Soler, que ha afegit que tots dos projectes "impliquen una important gestió administrativa a la qual volem respondre amb garanties".

En aquest sentit, Gabriela Bravo ha recordat que l'Administració valenciana "ha de reforçar-se quantitativa i qualitativament amb el millor capital humà per a la gestió dels 8.400 milions d'euros de fons europeus que es destinaran a subvencions, convenis i contractes públics". La gestió d'aquests fons, que suposen el 47,5% del gasto anual de la Generalitat, "necessita dels efectius necessaris i preparats per a tramitar una mitjana de 400 contractes mensuals", ha conclòs.