Garamendi dice que el 'gap' que existe en recaudación entre España y la UE es por la economía sumergida: "Pagamos bastante más"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la subida de impuestos que planea para el próximo año el Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que solo modifica algunos, que "maquillan ideológicamente", mientras deja sin tocar a otros con más peso, como el IVA. El líder de la patronal también ha atribuido la diferencia que existe en recaudación fiscal entre España y el resto de Europa a la economía sumergida.

Las declaraciones se producen el mismo día en que la vicepresidenta segunda de Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha aclarado que "no es el momento de subir impuestos", aunque ha admitido la necesidad de una modernización fiscal

En una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, Garamendi ha señalado que hay un "mantra" de que España recauda menos que la UE, una diferencia de entre siete y ocho puntos porcentuales, pero ha afirmado que se debe al peso de la economía sumergida en nuestro país.

"Si dividimos lo que recauda el Estado español con respecto a los españoles, es verdad que pagamos menos impuestos", ha explicado. "Pero si dividimos lo que recauda el Estado español por el número de españoles que pagamos, y esto lo recalco, realmente es donde se ve que pagamos bastante más que el resto de Europa".

"¿Por qué? Porque en el resto de Europa la economía sumergida es del 13% y en España es del 24%", ha agregado. "Es un tema que estamos denunciando, porque además es competencia desleal".

Impuestos "ideológicos"

El presidente de la patronal también se refirió al anuncio hecho a principios de semana de subir el año que viene los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Dijo que hay dos tipos de impuestos, los que recaudan y los que "maquillan ideológicamente".

"El impuesto de Patrimonio o el de sucesiones no recaudan nada", afirmó. "El llamado impuesto a los ricos son 200 millones, no es más. Y sin embargo, tristemente nadie quiere hablar del IVA o de las subidas medias para la gran mayoría de los españoles".

Garamendi señaló que lo que se necesita para recaudar más es que haya más riqueza y empleo. "Así, más gente pagaremos lo que tenemos que pagar, es la única forma de recaudar".

"Dopados" con dinero de la UE

Sobre el dinero de las ayudas europeas, Garamendi afirmó que "en estos momentos estamos totalmente dopados por el dinero de Europa, a diferencia de otras crisis", y que se tiene que vigilar bien para que sea invertido de forma correcta.

Criticó, por ejemplo, que buena parte de esas inversiones vayan a proyectos digitales, cuando en España existe el peligro de que no se cubran esos puestos por falta de cualificación.

"Es incomprensible que si hablamos de una inversión inmensa en digitalización, la gente no esté preparada y si la gente no está preparada y los nuevos empleos que son los que van a tener que cubrirse, que son empleos dignos si no montamos un buen plan de formación en digitalización realmente va a ser muy difícil que, por mucho dinero que invirtamos, consigamos nada".

Reactivar los viajes del Imserso

El presidente de la CEOE señaló que es el momento de momento de "empezar a tener ideas imaginativas" para salir de la crisis del coronavirus. Por ejemplo, ha planteado al Gobierno reanudar los viajes del Imserso ahora que los mayores de 80 años ya están vacunados.

"Los mayores de 80 años están vacunados, pues que el Imserso empiece a funcionar y que vayan a disfrutar de los hoteles en Mallorca, ¿por qué no van a ir si ya están vacunados?", ha propuesto, que ha recordado el peso que tiene el sector turístico en la economía española es del 15% del PIB.

Garamendi ha reiterado la importancia de que la economía "no pare" y ha incidido en que "los contagios no están en las empresas sino en la sociedad".

De cara al fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo, el presidente de la patronal ha instado a "unificar criterios" entre las distintas administraciones y ha tachado de "desmadre" lo ocurrido en algunos aspectos de la gestión de la pandemia con tanta disparidad de normas y medidas.