'AR' entrevista a la traductora de Igor el Ruso, que asegura que no puede mirarle a los ojos y que le cuesta dormir

El programa de Ana Rosa ha entrevistado a la intérprete de Igor el Ruso, la mujer que lo ha acompañado en todo el proceso judicial, así como a sus citas con psicólogos y abogados, desde que fue detenido en 2017. La traductora se ha pronunciado por primera vez desde que comparte espacio con el acusado y ha explicado a cámara algunos de sus peculiares comportamientos.

Stefania Paltinean es traductora de italiano, lengua que Igor el Ruso domina a la perfección a pesar de que su lengua materna sea el serbio. El acusado ha intentado testificar en más de una ocasión en castellano, pero, finalmente, ha acabado recurriendo al italiano de nuevo. La intérprete ha explicado que el comportamiento de Norbert Feher con ella es impecable y muy respetuoso.

"A mí me respeta. De hecho, es de los pocos que cuando yo le hago así, se para y me da paso para traducir, porque de normal las personas suelen seguir hablando y seguir hablando. Entonces, conmigo se porta fenomenal", ha detallado la entrevistada. No obstante, la intérprete ha aclarado que "cuando piensas en lo que ha hecho tienes miedo, pero después para seguir trabajando con una persona así tienes que no pensar en lo que hizo".

Paltinean ha contado que durante estos casi cuatro años no ha sido capaz de mirarlo a los ojos y que durante la última citación judicial ha sido la primera vez que se ha atrevido a mirarlo a la cara. El reportero Jorge Luque, encargado de hacer la entrevista en exclusiva, le ha preguntado a la intérprete qué se siente al pasar tanto tiempo cerca de un asesino y que si duerme bien por las noches. La entrevistada ha respondido que no y que esta deseando que el proceso judicial termine lo antes posible.

La traductora ha querido dejar claro que ella no pertenece al equipo de Igor el Ruso, sino que ella trabaja para la justicia de Aragón y que tiene más casos, solo que este es el más polémico. "Mucha gente me mira mal y dice es la traductora de Igor el Ruso, no, la traductora de la justicia de Aragón", ha añadido la especialista.