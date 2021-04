Detinguts dos homes per un robatori amb un arma de foc a un vianant en el centre d'Alacant

Segons ha informat la Policia en un comunicat, una telefonada a la Sala del 091 va alertar que una persona havia patit un robatori amb violència i es trobava sagnant. Immediatament diverses patrulles de Policia Nacional van acudir al lloc, simultàniament amb les de la Local.

Gràcies a la col·laboració de les patrulles, van localitzar la víctima i a un dels agressors en pocs minuts. Una vegada en el lloc, el vianant va manifestar als agents que dos homes li havien abordat mentre caminava per a robar-li la bossa alhora que li apuntava un d'ells amb una pistola i cridava frases amenaçadores.

Després de llevar-li la bossa per força, els presumptes autors van fugir del lloc mentre eren perseguits per la víctima. En eixe moment, tots dos van detindre la seua fugida i suposadament van agredir el seu perseguidor al que van colpejar repetidament en el cap amb la culata de l'arma amb la qual li havien amenaçat.

Els fets van ocórrer prop del domicili d'un familiar de la víctima que, en escoltar els crits, va eixir en la seua ajuda. Gràcies a la descripció facilitada, va poder seguir a un dels autors i retindre-ho en un bar, en el qual s'havia intentat ocultar, fins al moment en el qual va arribar la patrulla de Policia a la qual havia cridat per telèfon i que li va detindre.

La víctima es trobava en el sòl sagnant abundantment pel cap, per la qual cosa també es va requerir l'assistència d'una ambulància. La ferida va precisar de tres grapes per a tancar-la.

En la inspecció del lloc dels fets, els agents van trobar en uns sacs d'obra prop del portal d'un edifici l'arma usada per al robatori i l'agressió. Amb les declaracions dels testimonis i les proves obtingudes, el Grup de Crim Organitzat de la Brigada Provincial de Policia Judicial d'Alacant, va detindre l'endemà al presumpte coautor que s'havia escapolit, i al que li consten diverses detencions anteriors per delictes relacionats amb el tràfic de drogues.

L'arma localitzada està sent analitzada per la Brigada Provincial de Policia Científica per si poguera haver sigut usada en altres delictes. Els detinguts, de nacionalitat colombiana, de 20 i 29 anys, van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, que ha decretat presó provisional per a tots dos.