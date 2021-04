Tolón se alegra de que Toledo mantenga esta semana el nivel 2: "Esperemos que la próxima no subamos incidencia"

"Que Toledo no haya pasado a nivel 3 es un alivio desde el punto de vista sanitario y económico", ha afirmado a preguntas de los medios durante una visita a un centro de estética en el centro comercial Abadía.

Tolón ha señalado que después de haber contactado este martes 13 con el director general de Salud Pública, Juan Camacho, le transmitió que el comportamiento de la capital "no era malo".

No obstante, ha pedido a la ciudadanía no se relaje, porque aunque las "vacunas vayan a toda marcha" y puedan representar "nuestra salvación", mientras no se vacune a toda la población "los medios de precaución son importantísimos".