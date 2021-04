Ana Milán es una asidua a las redes sociales, y eso lo dejó patente durante el confinamiento con sus directos. Pero tampoco duda en utilizar su cuenta de Twitter para defender las causas que le importan, y así lo hizo este miércoles denunciando la difusión de un vídeo sexual compartido sin permiso.

"Ha llegado a mis manos un vídeo horrible en el que grabaron sin permiso a una chica mientras mantenía relaciones sexuales", tuiteó la actriz. "Pero lo peor no es eso, lo peor es que, en algún momento, alguien no solo decidió engañarla y grabarla, sino también compartirlo y que lo vieran miles de personas".

"Creo que solo hay dos maneras de actuar cuando recibes un contenido. O lo paras, o lo pasas. Eres la solución o eres cómplice", planteó la intérprete de Física o química. "Si eres de las que lo pasan, tienes que saber que ese click que haces para compartir o reenviar va a arruinar la vida de una persona".

"También la tuya. Puede tener repercusiones legales, personales, familiares...", apuntó Ana Milán. "Pero si están compartiendo un contenido sensible sobre ti, si te sientes vulnerable, si sientes que no puedes hacer nada... te equivocas. No te calles. Me he informado y se puede frenar una situación así".

Si eres de las que lo pasan, tienes que saber que, ese clic que haces para compartir o reenviar, va a arruinar la vida de una persona.

La actriz compartió entonces la cuenta de la Agencia Española de Protección de Datos donde la gente puede "denunciar la difusión de contenido sensible que contenga imágenes sexuales, situaciones de acoso o de violencia de cualquier tipo".

Ante este mensaje, la propia Agencia de Protección de Datos le dio las gracias por dar esa información, pero los tuiteros también aplaudieron que utilizara su influencia y alcance para lanzar esos mensajes positivos.

"Gracias por difundir esto en tus redes. Yo tengo 3 hijos y no me canso de decirles que no pueden grabar a nadie, ni grabarse en determinadas situaciones porque luego las relaciones cambian y no saben a dónde llegarán esas imágenes", alabó una usuaria. "Qué bueno que haya gente con influencia en las redes, como tú, que la utilice para algo bueno", escribió otro tuitero.