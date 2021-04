La Generalitat alça la suspensió dels certàmens equins després del brot de rinopneumonitis

Açò sí, es mantenen una sèrie de mesures cautelars perquè el risc persisteix en els esdeveniments amb elevada concentració de cavalls de diferents orígens nacionals o internacionals, segons publica aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

La primera d'aquestes mesures és que a la Comunitat solament es permetran els moviments d'equins que procedisquen d'explotacions no immobilitzades i que vagen emparats per un certificat sanitari de trasllat expedit per un servici veterinari oficial, així com pel TRACES o la targeta autonòmica.

En segon lloc, la celebració de certàmens, competicions esportives o concursos que suposen concentracions d'equins que no complisquen la resolució hauran de prohibir-se o condicionar-se a adoptar mesures amb audiència prèvia als interessats.

Els esdeveniments en explotacions autoritzades que suposen un elevat risc sanitari per la gran diversitat d'orígens nacionals o internacionals, així com en els quals el número d'animals participants siga superior a 200, estaran condicionats al compliment dels protocols de la Federació Eqüestre Internacional i la Real Federació Hípica Espanyola.

Aquesta resolució es mantindrà en vigor fins que es modifiquen les mesures en funció del risc sanitari. El brot va ser detectat el 22 de febrer en el Club Escuela Salto de València i l'últim cavall ingressat va ser donat d'alta um mes després en l'Hospital Clínic Veterinari de la Universitat CEU Cardenal Herrera.

Des dels primers casos, la Conselleria va engegar el protocol d'actuació per a aquests casos que marca el Ministeri, amb la inspecció d'instal·lacions, la presa de mostres als animals, la instal·lació d'hospitals de campanya i el suport de veterinaris de la Real Federació Hípica Espanyola.

Els cavalls atesos en l'hospital veterinari, participants en la competició internacional de salt en la qual es van produir els contagis, van ser tornant durant març als seus llocs d'origen, com Alemanya, França, Suècia o Bèlgica.

Dels 24 cavalls tractats en aquest centre, 17 van requerir vigilància intensiva en UCI equina. En total, 18 es van recuperar satisfactòriament i sis van morir al no superar la gravetat dels símptomes, com a processos inflamatorios, febra, abatiment i, en els casos més greus, vasculitis, atàxia o descoordinació de moviments. Alguns animals no podien sostindre's per l'afectació del seu sistema nerviós.