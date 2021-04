El último desenmascarado de 'The mask singer' es un famoso cantante y presentador

Una de las mayores sorpresas que está dejando la versión estadounidense de The Masked Singer es que parece no haber mujeres entre los personajes desenmascarados (tan sólo una hasta ahora) y el de esta semana no ha sido una excepción, pues era un famoso presentador y cantante.

Atención: si no quiere saber más sobre la identidad del personaje, no siga leyendo.

Orca fue el personaje eliminado esta semana, después de que hiciera una versión de Bon Jovi que fue recibida como conmovedora, pero poco acertada en lo profesional.

Los investigadores, Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong y Nicole Scherzinger especularon con que el artista debajo del disfraz pudiera ser Billie Joe Armstrong, Kelly Slater o el propio Jon Bon Jovi.

Pero no, era el líder del grupo Sugar Ray, Mark McGrath, a la vez presentador de programas como Las Vegas, North Shore, Extra y Pussycat Dolls Present: The Search for the Next Doll, además de como actor en la serie The WB Charmed.

El actor Danny Trejo, La rana Gustavo, Caitlyn Jenner o el rapero Ice-T son algunos de los famosos que ya han sido descubiertos.