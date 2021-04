Formació antisuïcidis per a Policia i Bombers a València

La Policia Local de València ha atés una mitjana de cinc telefonades diàries per intents de suïcidi a la ciutat aquest mes d'abril, una dada que ha anat en augment i ha posat en alerta a l'Ajuntament. Ahir, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va expressar la seua preocupació per l'increment del nombre d'avisos per aquest motiu que ha rebut el 092. “A l'abril s'han rebut 56 d'aquestes telefonades, la qual cosa suposa una mitjana de cinc atencions per dia a la ciutat de València”, va dir Cano, qui va afegir que des de principis d'any la Policia Local ha rebut un total de 451 avisos.

“Aquest augment ha sigut significatiu des que va començar la pandèmia, que està afectant la salut de moltes persones”, va afirmar el responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana, que va assegurar que el seu departament treballarà “juntament amb l'àrea de Sanitat de l'Ajuntament per a afrontar aquesta difícil situació”. En eixe sentit, va avançar que eixa col·laboració començarà amb la implantació d'una formació específica “a tota la plantilla de la Policia Local i dels Bombers per a millorar l'actuació dels serveis d'emergència en aquesta mena de casos”.

L'edil de Protecció Ciutadana també va fer referència a les actuacions de la Policia Local relacionades amb episodis de violència de gènere, “que continuen sent molt elevades a la ciutat”, va lamentar. En eixa línia, el regidor també va posar en valor la creació de la unitat de prevenció de delictes d'odi o unitat de tolerància.

Balanç de Setmana Santa i Pasqua

Així mateix, Cano va informar ahir sobre les xifres d'actuacions desenvolupades per la Policia Local durant la Setmana Santa i la Pasqua per a fer complir les normes per a evitar l'expansió de la pandèmia de coronavirus. Per incomplir la normativa sobre l'ús de la mascareta s'han posat un total de 1.139 sancions. Aquest apartat fa referència a infraccions per no portar-la, no fer ús d'ella de manera adequada o, fins i tot, per portar una no homologada o que no compleix amb els requisits necessaris.

Per incompliment de les restriccions de mobilitat nocturna, la Policia Local ha posat 614 sancions. Per participar en reunions de més persones de les autoritzades, tant en espais públics com privats, s'han posat 521 sancions; per botellot 114, i 9 a locals i comerços per no complir les restriccions d'aforament, horari, tabac o la resta de normes antiCovid. Cano, no obstant això, va destacar el “bon comportament general” dels valencians durant les festes de Setmana Santa.

Estudi de pisos reincidents

Cano va explicar que la Policia Local està fent “un estudi dels domicilis reincidents” per organitzar festes que incompleixen les normes sanitàries, als quals se'ls aplicarà “la sanció de major gravetat”. Des del mes de gener s'ha actuat en 531 festes.