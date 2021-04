El uso de drogas de Justin Bieber era tan severo que los guardaespaldas le revisaban el pulso mientras dormía

El cantante canadiense Justin Bieber ha hablado de nuevo sobre su pasada adicción a las drogas, mostrando una vez más cuán intensa era esa adicción. En una entrevista a la revista GQ ha asegurado que llegó a consumir tanto que los guardaespaldas tenían que controlar su pulso mientras él dormía para asegurarse de que aún estaba vivo.

La raíz de engancharse, según él mismo explica, estaba en la frustración. "Tenía todo ese éxito y pensaba: todavía estoy triste y todavía tengo dolor", explicaba.

"Y pensaba que todo el éxito iba a hacer que todo saliera bien. Y entonces, para mí, las drogas eran un agente adormecedor para seguir tirando".

Tampoco le ayudaron algunas personas de su entorno. "En esta industria hay personas que desafortunadamente se aprovechan de las inseguridades de los demás y las usan para su beneficio", agregó. "Cuando eso sucede, obviamente eso te enoja. Y eres esta persona joven enfadada que tuvo estos grandes sueños y luego el mundo simplemente te jode y te convierte en esta persona que no quieres ser", decía Bieber sobre su época más oscura.

El cantante cuenta que su mujer, Hailey Baldwin, le ayudó a superar aquello, aunque no fue fácil y supuso un desafío para su matrimonio. "Estaban todas esas cosas que no quieres admitir ante la persona con la que estás, porque da miedo. No quieres asustarla diciendo: 'Tengo miedo'", hacía ver Justin Bieber.

El cantante también recurrió a Dios. "Le decía 'Dios, si eres real, necesito que me ayudes, porque no puedo hacer esto por mi cuenta. Estoy luchando mucho'". Cada vez que nos equivocamos, él nos vuelve a levantar. Así es como yo lo veo".

Alejarse de la música y formar un hogar le dio estabilidad: "Mi vida hogareña era inestable. Mi vida hogareña no existía. No tenía una pareja. No tenía a alguien a quien amar. No tenía a nadie en quien verterme. Pero ahora tengo eso", exponía.

Justin Bieber