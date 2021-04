Sergio Dalma, en 'El hormiguero': "Las fans de toda la vida ahora vienen con sus hijos a los conciertos"

Sergio Dalma fue el invitado de este miércoles en El hormiguero, donde comentó con Pablo Motos que había decidido retomar la gira con la que estaba celebrando sus 30 años en el mundo de la música y que tuvo que posponer por la pandemia.

"Todos tenemos ganas de pasárnoslo bien y de olvidar esta etapa, la gente tiene ganas de volver a los conciertos", afirmó el cantante. El presentador también quiso destacar que en los directos no podía faltar el gran éxito del catalán, el tema Bailar pegados, porque "será siempre una mítica canción que perdurará".

Dalma señaló que "durante el confinamiento sonaba porque estábamos más sensibilizados y eso significa que tenemos ganas de besarnos y abrazarnos". Y entre risas comentó que "con la distancia de seguridad también han sacado muchos memes con la canción".

Además, el cantante agradeció el detalle que tuvieron sus fans durante el confinamiento, ya que no devolvieron las entradas de los conciertos cuando se suspendió la gira, que se retomará el 24 de abril en Barcelona: "Agradezco a ese público que se ha mantenido ahí casi un año después y haremos varios pases para ellos".

Motos le preguntó: "¿Cómo es la primera fila de tus fans en los conciertos? ¿Qué target de edad? ¿Más hombres que mujeres?", a lo que el invitado le contestó que "con los años, ellas han arrastrado a muchos novios o maridos que, al final, se han hecho seguidores".

"Sobre todo hay fans de toda la vida que ahora vienen con sus hijos y eso es algo que me anima porque pienso que hay un relevo. También hay gente que ya conozco y que incluso me ayudan al desarrollo del concierto gracias a sus reacciones", comentó Dalma.

El artista también explicó que la gira "será por España, pero en diciembre nos escaparemos a Argentina. Todo se quedó estancado, truncado, y por eso ahora más que nunca hay que celebrarlo".

Por último, el presentador quiso saber si Dalma había aprovechado el confinamiento para escribir temas y preparar un nuevo disco: "Soy vago, inútil, escribo fatal las canciones... pero tuve tanta presión que dije que había que prepararlo".

"Les pedí a los autores que me mandaran las canciones, ensayé en casa y ya tenemos el álbum preparado para empezar a grabar en mayo o junio, es un disco tremendamente positivo", detalle que quiso destacar porque "llevo unos años diciendo a los autores que no me manden canciones grises".

"No sé qué ven en mí para que les parezca un tipo gris, cuando yo siempre estoy sonriendo y quiero canciones positivas. Me han mandado cosas realmente muy bonitas, emocionantes, para contagiar optimismo", concluyó.