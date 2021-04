La Xunta asegura que la presencia de mercurio detectada en Lourizán no supera los niveles "prestablecidos"

Así se ha pronunciado, a preguntas de los periodistas este miércoles, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha apelado a la "tranquilidad" en torno a una cuestión sobre la que la Administración autonómica ha demandado la respuesta de la clorera Elnosa, empresa en desmantelamiento y a la que Ence atribuye la presencia de mercurio en el área de Lourizán.

Este martes, el medio digital 'Eldiario.es' publica un informe elaborado por técnicos a encargo de Ence en el que la pastera reconoce la detección de mercurio en algunos puntos de la planta de la pastera en la ría de Pontevedra que atribuye al proceso de desmantelamiento de las instalaciones de Elnosa, antigua clorera que interrumpió su actividad en el año 2018.

Cuestionada al respecto, la conselleira del ramo ha apuntado que ha demandado tanto a Ence como a Elnosa una "investigación exhaustiva" de la presencia de este metal pesado. "Estamos esperando los estudios de Ence y también la respuesta de Elnosa", ha apostillado la titular de Medio Ambiente.

Con todo, Vázquez ha querido apelar a la "tranquilidad". "Los parámetros de los que estamos hablando, ninguno de ellos está por encima de lo prestablecido desde el punto de vista medioambiental ni desde el punto de vista sanitario".

ENCE RESPONSABILIZA A ELNOSA

En un comunicado remitido a los medios, Ence sostiene que los documentos publicados "no son informes internos" sino "escritos" remitidos por parte de la compañía a las administraciones centrales y autonómica en los que "se advierte" de la detección de niveles de mercurio "superiores a los habituales en los últimos meses" en las inmediaciones de las instalaciones de Elnosa.

En todo caso, la compañía afirma que en dichos informes "no se alerta de ningún vertido" a la ría ni se advierte sobre "riesgos para la salubridad de la pesca y el marisqueo", sino que tan sólo pretenden trasladar a las administraciones la detección de estos niveles inusuales de mercurio y se solicita acceso a la información sobre el proceso de desmantelamiento de la clorera.

"El análisis cuantitativo de riesgos realizado por la empresa concluye que los niveles de mercurio detectados no ponen en riesgo a las personas (incluidos los trabajadores de la planta), ni al medioambiente, ni a la ría de Pontevedra, ni a las actividades que en ella se realizan", remarca la compañía.

Ence incide en que "los únicos puntos" donde se han detectado estos niveles de mercurio se ubican en "áreas próximas" a la planta de Elnosa que corresponden a puntos de paso y acopio de materiales donde "no se realizan labores habitualmente ni de forma prolongada". Estas tareas, según Ence, no sobrepasan las tres horas diarias, por lo que "no entrañan riesgo" para el personal.

La pastera atribuye la detección de estos niveles de mercurio a la actividad en la planta Elnosa, en la actualidad en proceso de desmantelamiento; puesto que la clorera empleó este metal pesado para sus procesos.

Nacida a finales de la década de 1960, Elnosa abasteció durante décadas el cloro que se empleaba en el proceso de blanqueamiento de la celulosa producida en Ence, que a comienzos del siglo XXI empezó a realizar sus propios procedimientos para blanquear la pasta a través de oxígeno.

En este sentido, Ence afirma en su comunicado que la actividad de Elnosa "solo estuvo vinculada" a la multinacional pastera entre 1996 y 2001, al tiempo que reivindica la actividad de la planta en Pontevedra "es completamente libre de cloro desde 1997".

"Ence nunca ha utilizado mercurio en sus procesos. La presencia de dicha sustancia no puede atribuirse a la actividad de la compania", asevera la compañía, sostiene que la detección de niveles elevados de mercurio en las áreas señaladas en el informe fue notificada a sus trabajadores, además de las autoridades competentes.

En este sentido, fuentes del comité de empresa de la planta de Ence en Pontevedra consultadas por Europa Press confirman este punto y dan por buenas las explicaciones ofrecidas por la compañía, ya que también subrayan que el mercurio es una sustancia que "no forma parte" de los precesos que se realizan en la planta de Lourizán.